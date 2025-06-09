Сатпаев в старте? Казахстан назвал состав на матч с Северной Македонией

Стали известен стартовый состав сборной Казахстана на матч отборочного турнира ЧМ-2026 против Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

Игра группы J пройдет сегодня, 9 июня в Астане. Начало в 19:00.

Стартовый состав сборной Казахстана:

Сейсен (в), Астанов, Быстров, Малый, Алип, Вороговский, Чесноков, Куат, Тагыберген (к), Кенжебек, Самородов.

Отметим, что нападающий "Кайрата" Дастан Сатпаев начнет встречу на скамейке запасных.

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Турнирное положение в группе J:Уэльс - 7 очков (3 игры)Северная Македония - 5 очков (3 игры)Казахстан - 3 очка (2 игры)Бельгия - 1 очко (1 игра)Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)

Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.

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