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Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026

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Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026 ©instagram.com/kff_team

9 июня сборная Казахстана по футболу проведет третий матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Соперником казахстанцев станет команда Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

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9 июня сборная Казахстана по футболу проведет третий матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Соперником казахстанцев станет команда Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

Игра группы J пройдет в Астане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 19:00 по местному времени. Матч обслужит словацкий арбитр Филип Глова.

Прямую трансляцию встречи покажет Qazsport, а также ее можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала.

Турнирное положение в группе J:

  • Уэльс - 7 очков (3 игры)
  • Северная Македония - 5 очков (3 игры)
  • Казахстан - 3 очка (2 игры)
  • Бельгия - 1 очко (1 игра)
  • Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)

    • Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.

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    Отборочный турнир Чемпионата мира 2026. Европа   •   Казахстан, Астана   •   Групповой этап, мужчины
    Сегодня 19:00   •   не начат
    Казахстан
    Казахстан
    - : -
    Северная Македония
    Северная Македония
    Кто победит в основное время?
    Казахстан
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    Северная Македония
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