Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026

9 июня сборная Казахстана по футболу проведет третий матч в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Соперником казахстанцев станет команда Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.
Игра группы J пройдет в Астане на стадионе "Астана Арена" и начнется в 19:00 по местному времени. Матч обслужит словацкий арбитр Филип Глова.
Прямую трансляцию встречи покажет Qazsport, а также ее можно будет посмотреть на официальном сайте телеканала.
Турнирное положение в группе J:
Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.
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Северная Македония
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