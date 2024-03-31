Самый ненавидимый футболист приехал в Казахстан и дал важные советы

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Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 09:30
©Vesti.kz

Звездный футболист Марко Матерацци дал эксклюзивное интервью YouTube-каналу сайта Vesti.kz. 50-летний экс-защитник сборной Италии и миланского "Интера" впервые в жизни приехал в Астану и рассказал об этом в подробностях.

В интервью он уделил внимание прогрессу казахстанского футбола, рассказал, что его удивило в столице - Астане, ответил на популярные вопросы и дал совет клубам КПЛ касательно того, как приглашать к себе мировых звезд.

Целиком интервью с Матерацци можно посмотреть здесь:

Отдельно в рамках интервью Матерацци поразмышлял о несостоявшемся назначении своего именитого соотечественника Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера сборной Казахстана.

Отметим, что в свое время Матерацци признавался журналом France Football самым ненавидимым футболистом мира. На это повлияла его скандальная репутация грубого игрока с умением провоцировать соперников. Самый громкий эпизод в карьере Марко - это удаление француза Зинедина Зидана в финале ЧМ-2006. В той встрече Зидан и Матерацци обменялись голами, и в итоге итальянцы вырвали победу уже в серии пенальти. Однако Зидан до серии не доиграл из-за удаления. 

Французский полузащитник и итальянский защитник вступили в словесную перепалку во время овертайма, в рамках которой, ссылаясь на самую популярную версию, Матерацци нелицеприятно высказался о сестре Зинедина. В итоге француз не выдержал и боднул соперника головой в грудь, от чего Матерацци оказался на газоне, а судья вытащил красную карточку из кармана. Символично, что это был последний матч в игровой карьере Зидана.

Метки:
Футбол Италия Казахстан Интер КПЛ Сборная РК по футболу Зидан Зинедин Чемпионат мира по футболу

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