Роналду помог сборной Португалии одержать разгромную победу

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Сегодня 07:15
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Капитан сборной Португалии и нападающий саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду принял участие в матче третьего тура квалификации Евро-2024. В нем его команда одержала уверенную победу над соперниками из Боснии и Герцеговины, сообщают Vesti.kz.

Матч, прошедший в Лиссабоне, завершился разгромной победой хозяев поля со счетом 3:0. У португальцев отличились Бернарду Силва (44'), а также Бруну Фернандеш, оформивший дубль (77' и 90+3').

38-летний Роналду провел на поле весь матч, однако голевыми действиями не отметился. Уже 20 июня в выездной игре с Исландией нападающий может провести 200-ю встречу в футболке национальной сборной. Он с большим отрывом является рекордсменом португальской дружины по этому показателю.

Благодаря этой победе португальцы единолично возглавили таблицу группы J, набрав девять очков из девяти возможных. У Боснии и Герцеговины на счету осталось три балла, и они идут четвертыми из шести.

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Метки:
Футбол Чемпионат Европы по футболу Португалия Босния и Герцеговина Роналду Криштиану

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