Рекордный матч Азербайджана и Казахстана: на подходе новое достижение и шанс Аймбетова

Автор: Димаш Тулегенов

Уже сегодня, 11 июня, сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч с командой Азербайджана в городе Сомбатхей (Венгрия). Корреспондент Vesti.kz рассказал о предстоящей игре, отталкиваясь от "круглых" цифр.

Матч начнется в 19:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна на телеканале и официальном сайте Qazsport. Начало эфира - в 18:50.

12-я встреча с Азербайджаном - абсолютный рекорд

До сегодняшнего дня ни с одним соперником сборная Казахстана не встречалась чаще, чем с Азербайджаном - 11 раз. Сегодня этот рекорд будет упрочен, так как команды сойдутся в 12-й раз в истории. Пока статистика встреч такая: пять побед у Казахстана, три - у Азербайджана, еще три игры сильнейшего не выявили.

На втором месте по количеству матчей находится Кыргызстан. С соседями казахстанские футболисты встречались восемь раз. Как видим, до Азербайджана пока всем далеко.

Азербайджан может стать самым любимым соперником сборной Казахстана

Если сегодня команде Руслана Балтиева удастся обыграть соперников, то это будет шестая победа над Азербайджаном. Пока наибольшее количество побед было одержано в матчах с Азербайджаном и Кыргызстаном (по пять). Станет ли азербайджанская дружина абсолютным лидером в этом списке - узнаем уже сегодня.

В списке потенциальных дебютантов нет ничего нового

По-прежнему в нынешнем составе есть только два потенциальных дебютанта национальной команды, и оба являются вратарями. Выйдет ли сегодня кто-то на поле из пары Александр Заруцкий - Данил Устименко? Скорее всего, нет. Но окончательное решение за тренерским штабом.

Десятый гол Аймбетова и лидерство в списке бомбардиров противостояния

28-летний нападающий Абат Аймбетов является четвертым бомбардиром в истории сборной Казахстана. Его следующий мяч станет десятым на международном уровне. Забить юбилейный гол сегодня было бы символично, так как следующий точный удар выведет Абата в лидеры бомбардиров за всю историю противостояний Казахстана и Азербайджана.

Пока, к текущему моменту, у Аймбетова два гола, которые пришлись на июньский матч 2022-го (2:0). Столько же мячей у экс-нападающего азербайджанской сборной Вугара Надирова и бывшего форварда казахстанской дружины Сергея Гридина.

Сразу два игрока могут провести "круглые" матчи

Свои 30-е матчи за сборную Казахстана уже сегодня могут провести 35-летний вратарь Игорь Шацкий и 31-летний защитник Марат Быстров. Шацкий впервые получил вызов в сборную в 2017 году, а дебютировал - в 2019-м. В официальных матчах он вышел на поле только в 2021-м.

С ноября того же года Шацкий неизменно играет в составе сборной Казахстана, не проигрывая конкуренцию никому. Серия составляет уже 25 игр кряду. На его счету восемь сухих матчей по итогам 29 проведенных встреч.

Что касается Быстрова, то он провел первую игру за национальную команду в 2019 году, а в официальных встречах дебютировал осенью 2020-го.

Об интересных фактах вокруг противостояния Азербайджан - Казахстан и составах команд можете прочитать в нашем материале:

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