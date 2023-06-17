Разгромом завершился матч сборной Казахстана в отборе к Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Сан-Марино в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча в итальянской Парме завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Магомеда Адиева.

В первом тайме на 37-й минуте ворота хозяев распечатал Ян Вороговский, подкарауливший отскок от защитника в штрафной соперника.

Следующий гол был забит во второй половине встречи. На 64-й минуте капитан команды Асхат Тагыберген уверенно реализовал пенальти, назначенный греческим арбитром Анастасиосом Папапетру за игру рукой защитника сборной Сан-Марино.

Окончательный результат в компенсированное время установил Бахтиер Зайнутдинов.

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В следующем матче подопечные Адиева сыграют в Белфасте против Северной Ирландии. Игра пройдет в ночь на 20 июня.

Отметим, что Казахстан набрал шесть очков. По столько же баллов у Дании, Финляндии и Словении. Северная Ирландия набрала три очка. У Сан-Марино ноль баллов.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 2 2 0 0 4-1 6 2 Казахстан 2 1 0 1 4-4 3 3 Дания 2 1 0 1 5-4 3 4 Финляндия 2 1 0 1 2-3 3 5 Северная Ирландия 2 1 0 1 2-1 3 6 Сан-Марино 2 0 0 2 0-4 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →