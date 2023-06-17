Разгромом завершился матч сборной Казахстана в отборе к Евро-2024

Сборная Казахстана по футболу обыграла команду Сан-Марино в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в итальянской Парме завершилась со счетом 3:0 в пользу команды Магомеда Адиева.
В первом тайме на 37-й минуте ворота хозяев распечатал Ян Вороговский, подкарауливший отскок от защитника в штрафной соперника.
Следующий гол был забит во второй половине встречи. На 64-й минуте капитан команды Асхат Тагыберген уверенно реализовал пенальти, назначенный греческим арбитром Анастасиосом Папапетру за игру рукой защитника сборной Сан-Марино.
Окончательный результат в компенсированное время установил Бахтиер Зайнутдинов.
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В следующем матче подопечные Адиева сыграют в Белфасте против Северной Ирландии. Игра пройдет в ночь на 20 июня.
Отметим, что Казахстан набрал шесть очков. По столько же баллов у Дании, Финляндии и Словении. Северная Ирландия набрала три очка. У Сан-Марино ноль баллов.