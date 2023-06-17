Лидер группы Казахстана понес первые потери в отборе к Евро-2024

Сборные Финляндии и Словении провели матч третьего тура в отборе на Евро-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча в Хельсинки завершилась со счетом 2:0 в пользу финнов. На 13-й минуте Йоэль Похьянпало открыл счет, а на 64-й отличился Оливер Антман.
Словенцы после двух побед кряду понесли первые турнирные потери в группе H. Теперь у них шесть очков. Также шесть баллов стало у финнов.
По три очка заработали сборные Казахстана, Дании и Северной Ирландии. Сан-Марино остается без набранных баллов.
Напомним, словенцы на старте отбора обыграли в Астане команду Казахстана - 2:1, а за тем оказались сильнее сборной Сан-Марино - 2:0. Финны проиграли Дании - 1:3 и одолели Северную Ирландию - 1:0.
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