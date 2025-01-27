Раскрыты зарплата Черчесова и неустойка за увольнение из сборной Казахстана

Телеграм-канал "Инсайды от Карпа" рассказал, сколько получит Станислав Черчесов после ухода из сборной Казахстана по футболу, сообщают Vesti.kz. Об уходе российского специалиста было объявлено сегодня, 27 января.

"Неустойка Черчесова за увольнение из сборной Казахстана составит 500 тысяч евро: при зарплате 1,2 миллиона евро в год - Стасу выдадут оклад за пять месяцев. Если бы тренер доработал до конца текущего цикла (до зимы), то его соглашение могло быть продлено. Однако результаты Саламыча не оставили шансов на такой исход", - утверждает источник.

Напомним, Черчесов возглавил национальную команду в июне 2024 года. Под его руководством сборная провела шесть матчей (все в Лиге наций), сыграв один раз вничью и проиграв пять встреч с обшим счетом 0:15.

Отметим, что Черчесов до Казахстана тренировал венгерский "Ференцварош", сборную России, польскую "Легию", московские "Динамо" и "Спартак", пермский "Амкар", грозненский "Терек", сочинскую "Жемчужину", австрийские "Ваккер-Тироль" и "Куфштайн".

Добавим, после отставки Черчесова сообщалось, что национальную команду возглавит 44-летний казахстанский специалист Али Алиев. Кроме того, свои услуги предложил экс-наставник сборной Арно Пайперс.