Прямая трансляция товарищеского матча сборной Казахстана по футболу против Македонии

Сегодня, 4 июня, национальная сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечные Талгата Байсуфинова на выезде сыграют против Македонии. Встреча пройдет в Скопье и начнется в 22:00 по столичному времени.
В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.
Перед матчем сборная Казахстана провела пресс-конференцию. Байсуфинов рассказал, почему ряд игроков не смогут принять в нем участие.
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