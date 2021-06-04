Прямая трансляция товарищеского матча сборной Казахстана по футболу против Македонии

Сегодня, 4 июня, национальная сборная Казахстана по футболу проведет товарищеский матч, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Талгата Байсуфинова на выезде сыграют против Македонии. Встреча пройдет в Скопье и начнется в 22:00 по столичному времени.

В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Перед матчем сборная Казахстана провела пресс-конференцию. Байсуфинов рассказал, почему ряд игроков не смогут принять в нем участие.

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