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Байсуфинов озвучил задачу на матч сборной Казахстана с Македонией и рассказал о составе и травмах футболистов

Он провел предматчевую пресс-конференцию.

Байсуфинов озвучил задачу на матч сборной Казахстана с Македонией и рассказал о составе и травмах футболистов
Талгат Байсуфинов. Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов на предматчевой пресс-конференции рассказал о готовности к товарищеской игре с Северной Македонией, сообщается на сайте КФФ. Он прокомментировал, как почему ряда футболистов не оказалось в составе, и озвучил задачу команды.

за день до товарищеской игры против Македонии ответил на вопросы представителей СМИ .

- У нас не очень много времени было на подготовку к игре против сборной Северной Македонии, однако мы успели провести несколько плодотворных тренировок. Разобрали игру соперника, донесли всю необходимую информацию до игроков. 1 июня македонцы играли против Словении, и эту игру мы тоже тщательно разбирали. Пусть не много, однако футболисты успели отдохнуть. К матчу подходим во всеоружии, - сказал Байсуфинов.

- Футболисты около пяти часов просидели в аэропорту Скопье, не имея возможности уехать в отель. Может ли эта ситуация помешать вашей команды в предстоящей игре с психологической и физической точки зрения?

- Что было, то было. Ничего изменить мы уже не можем. Мы вовремя сдали необходимые документы, однако по прибытии визы нам не дали. Говорят ведь "матч состоится в любую погоду". Мы готовы к игре. Для нас это станет большим опытом.

- В Киеве мы недосчитались многих игроков. Вот и сейчас вызовы в сборную не получили такие футболисты, как Абикен и Алип. Это связано с их травмами или же вы хотите проверить в деле ближайший резерв?

- У некоторых игроков действительно имеются повреждения, кому-то сделали операцию. У играющих в России Быстрова и Шомко есть травмы. Ян Вороговский не играл полтора месяца. Он честно сказал, что не готов помочь сборной в нынешней форме.

Игравший в последних турах РПЛ Алексей Щеткин полноценно не тренировался около двух недель. Однако он сообщил, что будет играть за сборную. Планировали в это окно сыграть два матча разными составами. Теперь ситуация поменялась - проведем лишь одну игру. Сейчас мы готовимся к сентябрьским отборочным матчам.

Те, кто играл против Франции и Украины, получат вызовы в команду. Ведь в сентябре нас ждут три игры и играть одним составом мы точно не сможем.

- Вызов в команду получил Бауыржан Байтана, как и забивавший несколько туров подряд Алибек Касым. Спустя несколько лет в сборную вернулся Танат Нусербаев. Не было ли у вас опасений, когда вызывали в команду этих игроков?

- Селекцию мы начали еще задолго до старта нового сезона в премьер-лиге. Также просматривали матчи этих игроков в рамках текущего сезона. Касым отлично проявляет себя в этом году и поэтому мы вызвали его в сборную.

Что касается Нусербаева, то это очень опытный форвард. Да, он пропустил целый год, однако сейчас Танат - настоящий лидер "Турана". Такие нападающие нам нужны. По Бауыржану Байтана - не знаю, почему у него не получалось в предыдущих клубах, однако сейчас он доказывает, что достоин играть в сборной. Мы верим в этих ребят, и они знают, что от них требуется.

- Какую цель ставите перед собой в предстоящей игре против Северной Македонии?

- Хотим показать хорошую игру. Северная Македония тоже хотела проверить свои силы в игре с нами. Для обеих команд предстоящая игра – крайне полезна. Тем более для соперника, которому совсем скоро выступать в финальной стадии чемпионата Европы. Пользуясь случаем, хочу поздравить вашу страну с выходом на континентальный турнир.

- Главный тренер сборной Северной Македонии заявил, что по сравнению с предыдущей игрой планирует сделать несколько замен и выпустить на поле резервных игроков. Казахстан постарается этим воспользоваться?

- Не думаю, что те игроки, которые завтра выйдут на поле, существенно ослабят игру вашей команды. Ведь этим футболистам предстоит выступать на чемпионате Европы. Мы не делим футболистов на основных и резервных. Каждый тренер хочет победить в матче. Думаю, нас ждет интереснейшее противостояние.

Напомним, товарищеский матч Македония - Казахстан состоится сегодня, 4 июня, в Скопье и начнется в 22:00 по времени Нур-Султана.

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Метки:
Сборная РК по футболу Македония Байсуфинов Талгат Шомко Дмитрий Вороговский Ян Быстров Марат Щеткин Алексей

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