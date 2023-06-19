Прямая трансляция матча Северная Ирландия - Казахстан в отборе на Евро-2024

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 08:30
©КФФ

В ночь на 20 июня сборная Казахстана по футболу проведет четвертый матч в отборочном цикле Евро-2024. Соперником выступит Северная Ирландия, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы H состоится в Белфасте и начнется в 00:45 по времени Астаны. Игру в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала.

Перед этим матчем Казахстан с 6 очками идет на первом месте в таблице, тогда как Северная Ирландия, набрав 3 балла, располагается на предпоследней, пятой строчке.

Ранее был сделан смелый прогноз на предстоящий матч в Белфасте, а наставник гостей Магомед Адиев поделился своими ожиданиями, прокомментировав также возвращение Абата Аймбетова и турнирную ситуацию в группе.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу

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