Прямая трансляция матча отбора на молодежное Евро Казахстан - Бельгия

Сегодня, 4 июня, молодежная сборная Казахстана по футболу (U-21) проведет матч отборочного раунда Евро-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечные Кайрата Нурдаулетова примут команду Бельгии. Встреча пройдет в Актобе и начнется в 19:00 по столичному времени.

В прямом эфире матч покажет Qazsport. Трансляция также доступна на сайте телеканала по этой ссылке.

Отметим, что для сборной Казахстана это стартовый матч на турнире. Также в группу I отборочного цикла вошли молодежные сборные Дании, Турции и Шотландии.

Казахстанская "молодежка" стартует в отборе на Евро. В сборной сменщик Покатилова, талант из "Актобе" и любимчик "КраСавы"

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