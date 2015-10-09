Прямая трансляция жеребьевки "стыков" на ЧМ-2026

Сегодня, 20 ноября, пройдет жеребьевка стыковых матчей Европейской квалификации чемпионата мира 2026, сообщают Vesti.kz.

Жеребьевка пройдет в 17:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция состоится на сайте УЕФА.

Кто пробился в стыки?

В плей-офф за путёвки примут участие 16 сборных: туда попадают 12 команд, финишировавших вторыми в своих отборочных группах, а также четыре победителя дивизионов Лиги наций УЕФА, которые в квалификации заняли места ниже второго.

Вышли в стыковые матчи со вторых мест в группах

Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Ирландия, Италия, Косово, Польша, Словакия, Турция, Украина, Уэльс, Чехия.

Вышли в стыковые матчи через Лигу наций

Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Швеция.

Как устроен плей-офф Европейской квалификации?

Стыковые матчи проходят в формате единственного поединка на вылет. Каждый путь включает два полуфинала, где сеяные команды получают себе в соперники несеяных: пары формируются по принципу "корзина 1 — корзина 4" и "корзина 2 — корзина 3".

Сеяные сборные играют полуфиналы дома. Победители этих встреч выходят в финал, а хозяин решающего матча определяется отдельной жеребьёвкой заранее.

Полуфиналы назначены на 26 марта, а финалы — на 31 марта 2026 года.