Сборные
Сегодня 10:42
 

Прямая трансляция жеребьевки "стыков" на ЧМ-2026

Сегодня, 20 ноября, пройдет жеребьевка стыковых матчей Европейской квалификации чемпионата мира 2026, сообщают Vesti.kz.

Сегодня, 20 ноября, пройдет жеребьевка стыковых матчей Европейской квалификации чемпионата мира 2026, сообщают Vesti.kz.

Продолжение
Жеребьевка пройдет в 17:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция состоится на сайте УЕФА.

Кто пробился в стыки?

В плей-офф за путёвки примут участие 16 сборных: туда попадают 12 команд, финишировавших вторыми в своих отборочных группах, а также четыре победителя дивизионов Лиги наций УЕФА, которые в квалификации заняли места ниже второго.

Вышли в стыковые матчи со вторых мест в группах

Албания, Босния и Герцеговина, Дания, Ирландия, Италия, Косово, Польша, Словакия, Турция, Украина, Уэльс, Чехия.

Вышли в стыковые матчи через Лигу наций

Румыния, Северная Ирландия, Северная Македония, Швеция.

Как устроен плей-офф Европейской квалификации?

Стыковые матчи проходят в формате единственного поединка на вылет. Каждый путь включает два полуфинала, где сеяные команды получают себе в соперники несеяных: пары формируются по принципу "корзина 1 — корзина 4" и "корзина 2 — корзина 3".

Сеяные сборные играют полуфиналы дома. Победители этих встреч выходят в финал, а хозяин решающего матча определяется отдельной жеребьёвкой заранее.

Полуфиналы назначены на 26 марта, а финалы — на 31 марта 2026 года.

