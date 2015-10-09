Неймар вышел за "Сантос" и забил гол за 4 минуты

Матч 34-го тура бразильской Серии А между "Сантосом" и "Мирассолом" завершился со счётом 1:1, несмотря на то, что хозяева получили идеальный старт благодаря своему главному звёздному игроку, передают Vesti.kz.

Неймар открыл счёт уже на 4-й минуте

Уже на 4-й минуте экс-игрок "Барселоны" и ПСЖ Неймар Жуниор воспользовался ошибкой соперника, убежал в контратаку и хладнокровно реализовал выход один на один с вратарём.

Для Неймара данный гол первый за три с половиной месяца, с момента, как он отметился дублем в игре 18-го тура с "Жувентуде" (3:1). В середине сентября Неймар получил повреждение подколенного сухожилия и пропустил семь матчей чемпионата.

Пенальти "Мирасола" спас гостей

Во втором тайме игра выровнялась, и "Мирассол" стал активнее продвигаться вперёд. На 60-й минуте гости получили право на пенальти, и защитник Рейналдо уверенно отправил мяч в сетку, восстановив равновесие — 1:1.

После пропущенного гола "Сантос" попытался вернуть контроль, но создать по-настоящему голевых моментов команде так и не удалось.

O gol de Neymar Jr no empate em 1 a 1, com o Mirassol, na Vila Belmiro. pic.twitter.com/OtoR6Y71Dn — Santos FC (@SantosFC) November 20, 2025

Турнирное положение: "Сантос" — в шаге от зоны вылета

Ничья стала неприятным результатом для "Сантоса", который продолжает борьбу за выживание. После 34 туров команда имеет 37 очков и занимает 16-е место, находясь всего в одном балле от зоны вылета.

"Мирассол", напротив, укрепил своё положение в верхней части таблицы. С 60 очками клуб идёт на 4-м месте и сохраняет реальные шансы на попадание в розыгрыш Кубка Либертадорес.

Неймар набирает форму — впереди борьба за ЧМ-2026

Хорошая новость для болельщиков "Сантоса" и всей Бразилии состоит в том, что Неймар постепенно входит в форму. Его игра становится всё более стабильной, а интенсивность — ближе к прежнему уровню.

Главная мотивация бразильца — попасть на чемпионат мира 2026 года. Ранее главный тренер сборной Бразилии итальянский специалист Карло Анчелотти прямо заявил, что вызов Неймара будет зависеть исключительно от его текущей физической формы и регулярной игровой практики. Гол в матче с "Мирасолом" — ещё один шаг в этом направлении.

В текущем сезоне 33-летнйи Неймар провёл 25 матчей, забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Ранее европейский топ-клуб заинтересовался в трансфере Неймара.

Добавим также, что Неймар выкупил бренд Пеле за 9,5 миллиарда. По этой ссылке известны детали сделки.

Анчелотти объявил решение по Неймару после конфликта в сборной Бразилии