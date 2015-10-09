Неймара решили вернуть в Европу. Его хочет топ-клуб

Будущее Неймара вновь оказалось в центре внимания, в Европе заговорили о его возможном возвращении, и не куда-нибудь, а в "Манчестер Юнайтед", передают Vesti.kz.

По данным Fichajes, английский клуб внимательно следит за 33-летним форвардом и готов рассмотреть его трансфер уже в ближайшее межсезонье.

В "Юнайтед" видят в Неймаре потенциальную суперзвезду для обновления проекта и готовы предложить ему крупный контракт.

Отметим, что сейчас бразилец выступает за "Сантос", с которым у него подписано соглашение до конца декабря 2025 года. Однако трансфер возможен, если стороны сумеют договориться.

В нынешнем сезоне Неймар провел 26 матчей, забил 6 голов и сделал 3 ассиста. Transfermarkt оценивает его стоимость в 11 миллионов евро – сумма, которая делает потенциальный переход вполне реальным.

Интерес "Юнайтед" усиливается на фоне поисков клубом яркого лидера атаки. Если переговоры продвинутся, возвращение Неймара в Европу может стать одной из главных сенсаций трансферного рынка.

Как Неймар покорял Европу

Напомним, что именно в "Сантосе" Неймар сделал первые шаги в большом футболе, после чего, в 2013, перебрался в "Барселону", где стал частью легендарного трио МСН вместе с Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

В составе каталонцев бразилец провел 186 матчей, забил 105 голов и завоевал Лигу чемпионов-2015, а также дважды стал чемпионом Испании.

Позже, через 4 года, Неймар осуществил самый громкий трансфер в истории, перейдя в "Пари Сен-Жермен" за рекордные 222 миллиона евро. В составе парижан он провел 173 матча и забил 118 голов, став одним из символов доминирования клуба во Франции.

С ПСЖ бразилец пять раз становился чемпионом Лиги 1, а его главным европейским успехом стал выход в финал Лиги чемпионов в сезоне 2019/20 – хотя долгожданный трофей тогда взять так и не удалось.