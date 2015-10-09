"Манчестер Сити" рискует потерять звездного полузащитника без компенсации

Звезда португальского футбола Бернарду Силва может покинуть "Манчестер Сити" уже этим летом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира через свои соцсети, сообщают Vesti.kz.
Действующий контракт полузащитника истекает следующим летом, а новый договор с клубом пока не согласован, что открывает Бернарду путь к уходу в статусе свободного агента.
#BernardoSilva is getting closer to leave #ManchesterCity as at free agent at the end of the season. There is no agreement to extend with #MCFC, as of now. Several european clubs have already approached him for the next year. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) November 20, 2025
В сезоне-2025/26 АПЛ 31-летний хавбек сыграл 11 матчей и сделал две голевые передачи. За "горожан" он выступает с лета 2017 года, став одним из ключевых игроков команды.
Его трансферная стоимость составляет 32 миллиона евро.
