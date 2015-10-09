Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
"Манчестер Сити" рискует потерять звездного полузащитника без компенсации

Звезда португальского футбола Бернарду Силва может покинуть "Манчестер Сити" уже этим летом. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира через свои соцсети, сообщают Vesti.kz.

Действующий контракт полузащитника истекает следующим летом, а новый договор с клубом пока не согласован, что открывает Бернарду путь к уходу в статусе свободного агента.

В сезоне-2025/26 АПЛ 31-летний хавбек сыграл 11 матчей и сделал две голевые передачи. За "горожан" он выступает с лета 2017 года, став одним из ключевых игроков команды.

Его трансферная стоимость составляет 32 миллиона евро.

