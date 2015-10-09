Гвардиола решил выкупить капитана "Реала" за 130 миллионов

Главный тренер английского "Манчестер Сити" каталонский специалист Хосеп Гвардиола нацелился на трансфер лидера мадридского "Реала", передают Vesti.kz.

Гвардиола видит в Вальверде идеальное усиление

54-летний наставник "горожан", по данным Fichajes, обозначил полузащитника Федерико Вальверде как ключевую цель для усиления команды в следующем трансферном окне. Уругваец, который является вице-капитаном "Реала", уже несколько лет занимает особое место в его шорт-листе.

Гвардиола считает, что универсальность и интенсивность 27-летнего хавбека идеально подходят стилю игры "Сити", а сам футболист способен укрепить центр поля, переживающий перестройку после ухода нескольких ветеранов.

Позиция "Реала" и цена вопроса

В Мадриде не считают Вальверде трансферным активом. У него прочные позиции в раздевалке и долгосрочный контракт. Однако руководство понимает, что шанс подписать норвежского форварда "Ман Сити" Эрлинга Холанда может стать уникальным. В таком случае клуб готов рассматривать даже те варианты, которые ранее казались невозможными.

"Королевский клуб" активно интересуется 25-летним нападающим, который оценивается в 180 миллионов евро. Трансферная стоимость Вальверде, в свою очередь, составляет 130 миллионов евро.

Сам игрок сохраняет интригу

Сам Вальверде не делает прямых заявлений о будущем, подчёркивая, что сосредоточен на текущем сезоне. При этом его окружение намекает, что интерес со стороны Гвардиолы льстит полузащитнику.

В текущем сезоне уругваец провёл 15 матчей и отдал четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер мадридского "Реала" испанский специалист Хаби Алонсо потребовал уход одного из ключевых атакующих игроков команды.

Добавим также, что что выпад испанского вингера "Барселоны" Ламина Ямаля разозлил "Реал" и привёл к их победе.

Винисиус выбрал новый клуб после "Реала" и выдвинул условия по трансферу