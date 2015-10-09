"У Криштиану менталитет сильнее": В "Реале" честно оценили Мбаппе

Голкипер "Реала" Тибо Куртуа провёл любопытное сравнение, отметив лидерские качества Килиана Мбаппе и меряя их с влиянием, которое когда-то оказывал Криштиану Роналду в мадридском клубе, сообщают Vesti.kz.

"Я не застал Криштиану, потому что тем летом, когда я пришел в "Реал", он ушел в "Ювентус".

Я считаю, это два разных игрока, но у Криштиану все же чуть более выражен менталитет победителя, чем у Килиана. Однако в этом году Килиан стал лучше проявлять этот менталитет. Он улучшил свою игру и по-настоящему ведет команду за собой. Видно, что он лидер, и с каждым матчем это будет становиться все более очевидным", — сказал Куртуа в интервью COPE.