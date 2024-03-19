От провалов до триумфов: как казахстанские сборные и клубы играли против греческих соперников

Автор: Димаш Тулегенов

Пока все футбольное сообщество Казахстана ждет скорого противостояния с Грецией в стыках Евро-2024, корреспондент Vesti.kz вспомнил все противостояния между командами из этих стран. Уделили внимание как матчам между национальными, молодежными и юношескими сборными, так и между клубами в европейских континентальных турнирах.

В ночь с 21 на 22 марта в Афинах (Греция) пройдет четвертый матч между национальной командой Греции и сборной Казахстана. В трех предыдущих встречах неизменно выигрывали греки. Они встречались в отборочном цикле чемпионата мира-2006. Тогда в Афинах хозяева выиграли со счетом 3:1. На голы Ангелоса Харистеаса и точный удар Константиноса Кацураниса гости ответили реализованным пенальти Руслана Балтиева.

Спустя десять месяцев они сыграли уже в Алматы, и тогда грекам пришлось сложнее. Нурбол Жумаскалиев открыл счет в начале второго тайма, но гостям удалось добыть волевую победу благодаря стараниям Стилианоса Яннакопулоса и Николаоса Либеропулоса - 1:2.

Последняя игра между сборными двух стран прошла в марте 2006-го на Кипре. Тогда греки добыли комфортную победу со счетом 2:0. Забили Йоргос Самарас и все тот же Яннакопулос.

Итоги противостояния сборных Греции и Казахстана: три победы Греции в трех матчах с общим счетом 7:2.

Неоднократно друг другу противостояли молодежные и юношеские сборные разных возрастов. Начнем с самого старшего возраста - "молодняка" до 21 года. В 2004 и 2005-м они встречались в квалификации молодежного чемпионата Европы.

Греки у себя дома одержали разгромную победу со счетом 5:0. Хет-трик на счету Вангелиса Манциоса, дубль у Димитриоса Плиагаса. В 2005-м в Алматы греки вновь оказались сильнее, но тогда все решила разница в один мяч - 1:2. У победителей отметились Александрос Циолис и Харилаос Паппас, а у хозяев гол престижа оформил Пиралы Алиев.

Зато в 2006-м юношеская сборная Казахстана до 19 лет обыграла сверстников из Греции в квалификации чемпионата Европы. Матч прошел в Болгарии и завершился победой казахстанцев со счетом 4:2. У победителей голы забили Жамбыл Кукеев, Дмитрий Басенко и оформивший дубль с пенальти Санат Жумаханов. У греков отличились Константинос Митроглу и Василиос Плиацикас.

Несмотря на успех казахстанцев, они заняли в отборочной группе последнее четвертое место, а греки, наоборот, финишировали на первой строчке.

Жамбыл Кукеев положил начало исторической победе юношеской сборной Казахстана над Грецией

Юношеские сборные Казахстана и Греции до 17 лет встречались друг с другом пять раз (2007, 2015, 2016, 2017 и 2019 годы). В 2007-м в Швейцарии сборная Греции выиграла со счетом 3:1. На голы Никоса Ангелудиса и мяч Георгиоса Никлициотиса казахстанцы ответили точным ударом Дениса Прокопенко.

В 2015-м все завершилось суперразгромом в пользу Греции - 6:0. Победу команде принесли Георгиос Цоварас (дубль), Константинос Хацидимпас, Гиоргос Лолос и Георгиос Ксенитидис. Еще один мяч в свои ворота срезал казахстанец Самат Бортай.

Спустя год сборные этого возраста встретились в Андорре. Тогда греки выиграли уже с минимальным счетом 1:0. Единственный гол забил Теодорос Цириготис. В январе 2017-го сборные до 17 лет встретились друг с другом в полуфинале Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге (Россия). Казахстанская сборная победила со счетом 2:1 благодаря дублю Айдоса Орала. У греков отличился Гиоргос Цорвас.

В ноябре 2019-го команды встретились вновь, и тогда греки разгромили юношей из Казахстана со счетом 5:1. Христос Лиацос оформил дубль, а Георгиос Куциас, Фотис Кицос и Апостолос Христопулос забили по одному разу. У казахстанцев отличился Арсен Азатов.

В апреле 2015-го товарищеский матч друг с другом провели юношеские сборные Греции и Казахстана до 16 лет. Все завершилось уверенной победой греков со счетом 6:1. Но тут надо отметить, что казахстанцы выставили состав из тех, кто на год младше соперников, поэтому это сыграло свою роль. Единственный гол в составе проигравших забил защитник Динмухамед Кашкен.

Итоги противостояния молодежных и юношеских сборных Греции и Казахстана: семь побед греков, две победы Казахстана. Разница мячей - 31:10 в пользу Греции.

Еще восемь официальных матчей между собой провели казахстанские и греческие клубы. Все началось в 2007-м, когда в рамках Кубка Интертото "Тобол" переиграл греческий ОФИ - 2:0 (1:0, 1:0). В Костанае победу хозяевам принес Балтиев, а в гостях единственный мяч забил Андрей Харабара.

Следующее казахстанско-греческое противостояние в еврокубках состоялось осенью 2013-го, когда в одну группу Лиги Европы попали карагандинский "Шахтер" и ПАОК. В сентябре команды встретились в Салониках, где на 50-й минуте казахстанский клуб открыл счет благодаря точному удару с пенальти Рохера Каньяса. Однако голы Стефаноса Атанасиадиса и Звонимира Вукича не позволили горнякам добыть очки.

В конце ноября команды сыграли вновь, но уже на "Астана Арене". ПАОК добыл комфортную победу в два мяча благодаря автоголу Алдина Джидича и голу Стелиоса Кициу - 0:2. В итоге ПАОК вышел из группы с 12 очками, а "Шахтер" занял последнее место с двумя баллами.

Наибольшее количество раз с греками пересекалась "Астана". В сезоне 2016/17 столичные попали в одну группу Лиги Европы с "Олимпиакосом". В октябре клуб из города Пирей учинил казахстанцам разгром в родных стенах - 4:1. У победителей дубль оформил Себа, еще по мячу забили Диогу Фигейраш и Тарик Эльюнусси. Единственный гол в составе "Астаны" забил Жуниор Кабананга.

Через две недели они сыграли уже в Астане, и там команды разошлись миром - 1:1. На гол Джордже Деспотовича "Олимпиакос" ответил точным ударом Себы. В конечном итоге "Олимпиакос" с восемью баллами вышел в плей-офф со второго места, а "Астана", набравшая пять очков, финишировала последней.

Летом 2021-го "Астана" впервые сыграла в Лиге конференций. Соперником по второму квалификационному раунду стал греческий "Арис". Первая встреча прошла в Казахстане и завершилась победой сине-желтых со счетом 2:0. Дубль оформил Марин Томасов.

Но спустя неделю в Греции было очень неспокойно. "Арис" завершил основное время, выиграв 2:0, и сравнял счет по сумме двух встреч. Отличились Димитриос Манос и Лукас Саша. Казалось, что все идет к серии пенальти, пока на 120-й минуте, в самой концовке второго овертайма, защитник "Астаны" Энео Битри не принес "Астане" путевку в следующий раунд - 1:2 (3:2 - по сумме двух игр).

Так "Арис" был выбит из еврокубков, а "Астана" остановилась уже в следующем раунде, неожиданно проиграв финскому КУПСу.

Итоги противостояния клубов из Греции и Казахстана: три победы казахстанских клубов, четыре победы греческих клубов, одна ничья. Разница голов - 11:8 в пользу греческих клубов.

В итоге мы насчитали 20 матчей между мужскими футбольными командами Казахстана и Греции. Статистика не очень хорошая: всего пять побед и одна ничья при 14 поражениях (разница голов - 20:49).

Но прежде команды из Казахстана и Греции не встречались друг с другом в рамках столь важных матчей, какой будет предстоящая игра в Афинах. Быть может, именно в этот вечер сборной Казахстана улыбнется удача. По крайней мере, надеемся на это.

Фото: KFF©️