Президент КФФ сочинил стих в честь футболиста сборной Казахстана

Президент Казахстанской федерации футбола оригинально поздравил игрока сборной Марата Быстрова с днем рождения, сообщают Vesti.kz.
19 июня защитнику национальной команды из грозненского "Ахмата" исполнился 31 год. В этот же день сборная на выезде одержала громкую победу над Северной Ирландией в матче отбора на Евро-2024.
Барменкулов сочинил в честь Быстрова стих, которым футболист поделился в своем Instagram
"Марат, ты в футболе всю свою жизнь,
И с мячом в эту жизнь ты зашел , зашагал,
С детства веря в мечту,
Без сомнений себя ремеслу ты отдал.
Перед целью своей никуда не свернул
Даже в самый тяжелый из дней
(Ну представь)
Ты с отцом до райцетра судьбе вперекор
Что б играть, запрягал лошадей.
Жизнь трудной была, только ты не свернул
Пронеся, под ребром этот свет
Посмотри на себя, то чего ты достиг
Здесь сегодня в свои 30 лет!
Ты герой для страны, гордый муж и отец
И в футболе - профессионал!
Ты пример для юнцов, что бы знали они
Что не важно, кто где начинал!
С днем рождения, Марат! Этот стих сочинил наш президент КФФ Адлет Барменкулов (во время нашей сегодняшней игры), он ознакомился с моей небольшой футбольной предысторией. Спасибо вам за теплые и добрые слова. Вперед, Казахстан", - написал футболист.