Президент КФФ сочинил стих в честь футболиста сборной Казахстана

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Сегодня 10:05
©instagram.com/marat_bystrov/

Президент Казахстанской федерации футбола оригинально поздравил игрока сборной Марата Быстрова с днем рождения, сообщают Vesti.kz.

19 июня защитнику национальной команды из грозненского "Ахмата" исполнился 31 год. В этот же день сборная на выезде одержала громкую победу над Северной Ирландией в матче отбора на Евро-2024.

Барменкулов сочинил в честь Быстрова стих, которым футболист поделился в своем Instagram

"Марат, ты в футболе всю свою жизнь,
И с мячом в эту жизнь ты зашел , зашагал,
С детства веря в мечту,
Без сомнений себя ремеслу ты отдал.

Перед целью своей никуда не свернул
Даже в самый тяжелый из дней
(Ну представь)
Ты с отцом до райцетра судьбе вперекор
Что б играть, запрягал лошадей.

Жизнь трудной была, только ты не свернул
Пронеся, под ребром этот свет
Посмотри на себя, то чего ты достиг
Здесь сегодня в свои 30 лет!

Ты герой для страны, гордый муж и отец
И в футболе - профессионал!
Ты пример для юнцов, что бы знали они
Что не важно, кто где начинал!

С днем рождения, Марат! Этот стих сочинил наш президент КФФ Адлет Барменкулов (во время нашей сегодняшней игры), он ознакомился с моей небольшой футбольной предысторией. Спасибо вам за теплые и добрые слова. Вперед, Казахстан", - написал футболист.

Напомним, сборная Казахстана одержала победу в Белфасте со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. По итогам четырех туров команда Адиева набрала девять очков и занимает второе место в группе H. Следующий матч состоится на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9
2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9
3 Дания 4 2 1 1 7-5 7
4 Словения 4 2 1 1 5-4 7
5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3
6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0

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Метки:
КФФ Сборная РК по футболу Быстров Марат Чемпионат Европы по футболу

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