Сборные
Появились новости о тренере сборной Казахстана по футболу и будущем Алиева

Будущее Али Алиева на посту главного тренера сборной Казахстана по футболу по-прежнему неизвестно, также остаётся под вопросом имя возможного кандидата ему на смену. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешней ситуации с наставником национальной команды.

После поражения от Бельгии (0:6) Алиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, однако в руководстве Казахстанской федерации футбола (КФФ) её по-прежнему не приняли. На данный момент будущее Алиева не прояснено.

Федерация ищет нового тренера

При этом в КФФ действительно ведут поиски нового тренера, а именно иностранного специалиста с крепким бэкграундом. Однако, с точки зрения финансовой составляющей, федерация не имеет больших ресурсов, поэтому это ограничивает выбор тренеров и, возможно, влияет на переговоры с кандидатами. 

До следующего матча сборной осталось меньше трёх недель и это ставит КФФ в непростое положение. Вероятно, именно поэтому нет объявления и по Алиеву, не исключено, что ему всё-таки дадут доработать цикл.

Алиев должен остаться? Названы виновник и причины провала сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе к чемпионату мира-2026.

Турнирная таблица группы J

  1. Северная Македония – 11 очков (5 матчей)
  2. Бельгия – 10 очков (4 матча)
  3. Уэльс – 10 очков (5 матчей)
  4. Казахстан – 3 очка (5 матчей)
  5. Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

  • 10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;
  • 13 октября - Северная Македония - Казахстан;
  • 15 ноября - Казахстан - Бельгия.

Сборной Казахстана по футболу нашли нового тренера: он получал больше Алиева

