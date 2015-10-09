Появились новости о тренере сборной Казахстана по футболу и будущем Алиева

Будущее Али Алиева на посту главного тренера сборной Казахстана по футболу по-прежнему неизвестно, также остаётся под вопросом имя возможного кандидата ему на смену. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о нынешней ситуации с наставником национальной команды.

После поражения от Бельгии (0:6) Алиев подал в отставку с поста главного тренера сборной Казахстана, однако в руководстве Казахстанской федерации футбола (КФФ) её по-прежнему не приняли. На данный момент будущее Алиева не прояснено.

Федерация ищет нового тренера

При этом в КФФ действительно ведут поиски нового тренера, а именно иностранного специалиста с крепким бэкграундом. Однако, с точки зрения финансовой составляющей, федерация не имеет больших ресурсов, поэтому это ограничивает выбор тренеров и, возможно, влияет на переговоры с кандидатами.

До следующего матча сборной осталось меньше трёх недель и это ставит КФФ в непростое положение. Вероятно, именно поэтому нет объявления и по Алиеву, не исключено, что ему всё-таки дадут доработать цикл.

После пяти матчей сборная Казахстана с тремя очками занимает четвертое место в отборочной группе к чемпионату мира-2026.

Турнирная таблица группы J

Северная Македония – 11 очков (5 матчей) Бельгия – 10 очков (4 матча) Уэльс – 10 очков (5 матчей) Казахстан – 3 очка (5 матчей) Лихтенштейн – 0 очков (5 матчей)

Казахстан в отборе на ЧМ-2026

В рамках отборочной кампании казахстанской сборной осталось провести три матча - два дома и один на выезде.

10 октября - Казахстан - Лихтенштейн;

13 октября - Северная Македония - Казахстан;

15 ноября - Казахстан - Бельгия.

