Испания
Сегодня 14:01
 

Ни Альварес, ни Кейн, ни Холанд: "Барса" выбрала нового форварда на 2026 год

"Барселона" активно ищет нового нападающего, который смог бы заменить возрастного Роберта Левандовски, передают Vesti.kz.

По информации Don Balon, клуб рассматривает перспективных молодых игроков, так как приобретение суперзвезды мирового уровня в ближайшем будущем финансово затруднительно.

Альтернатива топ-форвардам

Ранее "Барселона" рассматривала Хулиана Альвареса ("Атлетико"), Харри Кейна ("Бавария") и Эрлинга Холанда ("Манчестер Сити"). Все трое — высококлассные нападающие, способные много забивать. Однако "сине-гранатовым" будет непросто подписать их, поскольку эти игроки являются мировыми звёздами с хорошим ценником и их клубы не хотят отпускать.

Ставка на потенциал

В этой ситуации спортивный директор каталонцев Деку обратил внимание на менее известных, но перспективных игроков. Главным кандидатом стал камерунский нападающий "Леванте" Этта Эйонг, который показывает высокий потенциал в Ла Лиге и нравится руководству "Барселоны".


Стоимость трансфера

Ранее "Барселона" пыталась подписать Эйонга за 3 миллиона евро, но тогда сделка не состоялась. Сейчас клуб рассчитывает выкупить игрока за сумму около 10-15 миллионов евро, в зависимости от его выступлений за "Леванте" в сезоне.

Эксперты отмечают, что если клуб не может позволить себе трансфер суперзвезды, лучше инвестировать в перспективного игрока, который может вырасти в одного из лучших форвардов мира. 21-летний Этта Эйонг как раз вписывается в такую стратегию.

