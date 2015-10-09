Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Журналист раскрыл имя победителя "Золотого мяча" - 2025

©instagram.com/ballondorofficial

До официальной церемонии вручения "Золотого мяча"-2025 остаются считаные часы, но имя победителя уже просочилось в сеть, передают Vesti.kz.

По данным французского журналиста Ромена Колле-Годена, приз лучшему футболисту мира достанется Усману Дембеле из "Пари Сен-Жермена".

"Усман Дембеле выиграл Золотой мяч", - процитировало его слова издание The Touchline.

Напомним, церемония вручения "Золотого мяча"-2025 состоится сегодня, 22 сентября, и пройдет в парижском театре "Шатле". Подробности о мероприятии можно прочитать здесь.

Дембеле в минувшем сезоне провел 53 матча во всех турнирах, отметился 35 голами и 16 голевыми передачами. В составе ПСЖ он стал победителем Лиги чемпионов, а также выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции.

