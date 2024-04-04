Появились новости о будущем Адиева в сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев, скорее всего, покинет свой пост, сообщают Vesti.kz.

По информации телеграм-канала "Серый CARDINAL", в ближайшее время Адиев должен быть представлен в качестве главного тренер грозненского "Ахмата".

"Грозненский клуб сейчас находится в непростом положении. По нашей информации, изначально Адиев должен был возглавить "Ахмат" по окончании чемпионата. Однако недавнее поражение от "Рубина" и близость команды к "подвалу" турнирной таблицы (расстояние до предпоследнего места всего 3 очка), вероятно, заставляют руководство чеченского клуба форсировать события", - пишет источник.

Напомним, Адиев уже руководил "Ахматом". Также в его тренерской карьере были "Чайка", "Анжи", "Легион Динамо" и карагандинский "Шахтер".

Сборную Казахстана он возглавляет с 2022 года. У тренера действует контракт с Казахстанской федерацией футбола (КФФ) до конца 2024 года.

Ранее сообщалось, что интерес к Адиеву проявляет и шымкентский "Ордабасы".

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