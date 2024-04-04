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Новости спорта Футбол Германия
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Разгромом обернулся матч "Байера" за выход в финал Кубка Германии

Разгромом обернулся матч "Байера" за выход в финал Кубка Германии
©instagram.com/bayer04fussball/

Леверкузенский "Байер" разгромил "Фортуну" из Дюссельдорфа и вышел в финал Кубка Германии по футболу, передают Vesti.kz.

Матч 1/2 финала прошел на стадионе "Бай-Арена" в Леверкузене и завершился победой хозяев со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Флориан Вирц (35-я минута и 60-я с пенальти), еще по голу забили Жереми Фримпонг (7-я) и Амин Адли (20-я).

Отметим, что Вирц оформил первый дубль в карьере. Также 20-летний немец впервые исполнил 11-метровый удар.

"Байер" же продлил беспроигрышную серию во всех турнирах до 40 матчей. В текущем сезоне подопечные Хаби Алонсо не потерпели ни одного поражения – 35 побед и пять ничьих. В последний раз они проигрывали в мае 2023 года.

Также "Байер" одержал 35-ю победу в текущем сезоне и повторил клубный рекорд. Столько же побед команда из Леверкузена одержала в сезоне-2001/02.

В финале Кубка Германии, который состоится 25 мая в Берлине, соперником "Байера" станет "Кайзерслаутерн".

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Метки:
Байер Футбол

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