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ФИФА изменила место Казахстана после битвы за Евро-2024

ФИФА изменила место Казахстана после битвы за Евро-2024
©КФФ

Сборная Казахстана потеряла три позиции в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА), обновленная версия которого была опубликована на официальном сайте организации, сообщают Vesti.kz.

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В обновленном табеле о рангах Казахстан покинул топ-100 и теперь занимает 103-е место.

Последний матч сборная Казахстана провела 21 марта в Афинах, где в полуфинале плей-офф Лиги наций уступила команде Греции со счетом 0:5. Таким образом, подопечные Магомеда Адиева лишились шансов на выход в финальную часть чемпионата Европы-2024.

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В первой десятке рейтинга ФИФА также произошли изменения. Лидерство сохраняют действующие чемпионы мира аргентинцы (1858 балла). На второй строчке идут французы (1840,59), а на третью позицию поднялись бельгийцы (1795,23).

Рейтинг ФИФА от 4 апреля:
1 (1). Аргентина – 1858 очков;
2 (2). Франция – 1840,59;
3 (4). Бельгия - 1795,23;
4 (3). Англия - 1794,90;
5 (5). Бразилия – 1788,65;
6 (7). Португалия – 1748,11;
7 (6). Нидерланды – 1742,29;
8 (8). Испания – 1727,50;
9 (9). Италия – 1724,60;
10 (10). Хорватия – 1721,07;
...103 (100). Казахстан - 1203.64.

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Метки:
Сборная РК по футболу Рейтинг ФИФА

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