Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Lifestyle
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Баскетбол Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Футбол Англия
Комментарии

Признал поражение? Гвардиола высказался о чемпионской гонке с "Арсеналом" и "Ливерпулем"

Признал поражение? Гвардиола высказался о чемпионской гонке с "Арсеналом" и "Ливерпулем"
©instagram.com/mancity/

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола высказался о чемпионской с "Арсеналом" и "Ливерпулем" в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

"У них больше очков, чем у нас, поэтому они фавориты, но нам важно выйти в Лигу чемпионов. Мы близки к этому, участие в этом турнире важно по многим причинам. Победа над "Виллой" – огромный шаг к Лиге чемпионов", - приводит слова Гвардиолы BBC.

Напомним, "Сити" разгромили "Астон Виллу" (4:1) в 31-м туре АПЛ. "Горожане" с 67 очками занимают третье место в АПЛ. Столько же очков у "Ливерпуля" при игре в запасе. Лидирует в чемпионате "Арсенал" (68 очков).

Под руководством Гвардиолы "Манчестер Сити" выиграл пять чемпионств, два Кубка и два Суперкубка Англии, а также четыре Кубка английской лиги. На международном уровне клуб выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
2 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67-29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50-55 45
8 Ньюкасл Юнайтед 30 13 5 12 64-52 44
9 Брайтон энд Хов Альбион 30 11 10 9 51-46 43
10 Вулверхэмптон Уондерерс 30 12 6 12 43-47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14 Эвертон 30 8 8 14 31-42 32
15 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
16 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
17 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Поделиться в соц. сетях:

Реклама



Метки:
Гвардиола Хосеп Манчестер Сити АПЛ Ливерпуль Арсенал Футбол

Реклама

Загрузка матч-центра...

Статистика
Футбол
  • Футбол
  • Хоккей
  • Футзал
  • Волейбол
  • Баскетбол
  • Бенди
  • Водное поло
  • Гандбол
  • Хоккей на траве

Реклама

Новости

Реклама

Реклама

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 700 388 81 09

© 2008 - 2024 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus