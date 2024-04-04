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Хет-трик Фодена принес "Ман Сити" победу в АПЛ

Хет-трик Фодена принес "Ман Сити" победу в АПЛ
©ФК "Манчестер Сити"

Футболисты "Манчестер Сити" разгромили "Астон Виллу" в матче 31-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Этихад" в Манчестере и завершилась победой хозяев со счетом 4:1. В составе победителей хет-трик оформил Фил Фоден (45+1, 62-я и 69-я минуты), еще один гол забил Родри (11-я). У гостей единственный мяч забил Джон Дюран (20-я).

23-летний Фоден оформил свой третий хет-трик в АПЛ. До достижения 24-летнего возраста такое прежде удавалось только Робби Фаулеру (7 хет-триков), Майклу Оуэну (7), Гарри Кейну (6) и Эрлингу Холанду (5).

"Сити" продлил серию без поражений до 24 матчей. В последний раз "горожане" уступали 6 декабря – как раз "Астон Виле". С тех пор у подопечных Хосепа Гвардиолы 20 побед и четыре ничьих в матчах чемпионата и Кубка Англии, клубного ЧМ и Лиги чемпионов.

"Манчестер Сити" (67 очков) занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, "Астон Вилла" (59) расположилась на четвертой строчке. "Ливерпулю", который опережает "горожан" по разнице голов, еще предстоит провести матч 30-го тура.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
2 Ливерпуль 29 20 7 2 67-27 67
3 Манчестер Сити 30 20 7 3 67-29 67
4 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5 Тоттенхэм Хотспур 30 17 6 7 62-44 57
6 Манчестер Юнайтед 29 15 3 11 40-40 48
7 Вест Хэм Юнайтед 31 12 9 10 50-55 45
8 Ньюкасл Юнайтед 30 13 5 12 64-52 44
9 Брайтон энд Хов Альбион 30 11 10 9 51-46 43
10 Вулверхэмптон Уондерерс 30 12 6 12 43-47 42
11 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
12 Челси 28 11 7 10 49-47 40
13 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14 Эвертон 30 8 8 14 31-42 32
15 Кристал Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
16 Ноттингем Форест 31 7 8 16 39-53 29
17 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
18 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20 Шеффилд Юнайтед 29 3 6 20 27-77 15

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ Футбол

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