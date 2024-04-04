Аймбетов сыграл против "Фенербахче": матч закончился разгромом с 6 голами

В Стамбуле состоялся матч 31-го тура чемпионата Турции по футболу, в котором "Фенербахче" принимал "Адана Демирспор", передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Шюкрю Сараджоглу" и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:2. В составе "Фенербахче" голы забили Александр Джику (12-я минута), Эдин Джеко (56-я), Душан Тадич (70-я) и Сердар Дурсун (82-я). У гостей отличились Марио Балотелли (25-я) и Юсуф Бараси (80-я).

Нападающий "Адана Демирспор" казахстанец Абат Аймбетов вышел на замену на 81-й минуте. Для него этой шестой матч в чемпионате.

"Фенербахче" набрал 82 очка и продолжает идти вторым в турецкой Суперлиге. «Адана Демирспор» с 39 баллами находится на 11-й позиции.



