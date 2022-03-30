Появилась информация о состоянии госпитализированного во время матча Лиги наций футболиста сборной Казахстана

©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные
Вчера 12:19

Защитник сборной Казахстана по футболу Гафуржан Суюмбаев избежал серьезной травмы во время ответного стыкового матча Лиги наций с Молдовой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игрок получил сотрясение мозга в первом тайме, был заменен в перерыве и госпитализирован в одну из столичных больниц.

Как отмечает пресс-служба "Аксу", cейчас здоровью Суюмбаева ничего не угрожает. Врачи предписали игроку отдых и временное воздержание от тренировок.

Напомним, что Казахстан по сумме двух игр сохранил прописку в дивизионе С Лиги наций.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Аксу ФК КПЛ Молдова


Футбол Сборные
0
Вчера 12:19
© 2008 - 2022 ТОО «EML»