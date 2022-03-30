Исламхан в раздевалке поздравил сборную Казахстана с победой над Молдовой

Казахстанский полузащитник Бауыржан Исламхан посетил матч сборной Казахстана против Молдовы в Нур-Султане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

После игры Исламхан побывал в раздевалке сборной и поздравил главного тренера, а также футболистов с победой.

29-летний полузащитник отбывает двухгодичную дисквалификацию за употребление запрещенного препарата.

Напомним, сборная Казахстана выиграла первый стыковой матч в гостях у Молдовы со счетом 2:1, а во втором была сильнее в серии пенальти, сохранив таким образом прописку в дивизионе С Лиги наций. Команда Молдовы вылетела в дивизион D.