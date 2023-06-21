Португальский тренер прокомментировал громкую сенсацию в матче отбора Евро-2024

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Сегодня 13:53
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Главный тренер сборной Польши португалец Фернанду Сантуш прокомментировал сенсационное поражение от Молдовы в отборочном цикле чемпионата Европы-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы E проходила в Кишиневе и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев поля, проигрывавших 0:2 после первого тайма. 

"Честно говоря, я не знаю, что сказать. Мы подчеркивали, что нам нужно выйти на эту встречу сконцентрированными, не бояться, владеть мячом. В первом тайме мы играли очень хорошо. Мы были агрессивны, сконцентрированы, создавали ситуации, забили два гола, а могли забить три или четыре. Молдавская команда не создала ни одной угрожающей ситуации.

В перерыве я сказал игрокам, что мы на правильном пути, что нам нужно поддерживать тот же уровень агрессивной игры, а на самом деле во втором тайме мы исчезли из матча. Это необъяснимо. Мы пропустили гол, а потом легко могли забить при счете 3:1. Такие вещи случаются, но я не могу объяснить, что произошло во втором тайме. Не было никаких признаков того, что это произойдет. Я не могу назвать это иначе, чем недостаток концентрации.

Это не недостаток мастерства, потому что если бы это было так, мы бы не играли так в первом тайме. При всем уважении к Молдове, но они не смогли бы забить ни три мяча, ни даже один. Это вопрос менталитета, мы должны работать над этим. Мы должны постоянно присутствовать на поле.

Мне очень жаль, я хотел бы объяснить это лучше, но не могу", - приводит его слова Sport.pl.

Турнирное положение команд в группе Е: Чехия (7 очков), Албания (6), Молдова (5), Польша (3), Фарерские Острова (1).

7 сентября сыграют Чехия - Албания, Польша - Фареры.

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Метки:
Польша Молдова Чемпионат Европы по футболу

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