Громкой сенсацией завершился матч в отборе на Евро-2024

Сборная Молдавии обыграла команду Польши в рамках отборочного цикла Евро-2024, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы E проходила в Кишиневе и завершилась со счетом 3:2. Причем молдаване после первого тайма "горели" 0:2, но после перерыва не только отыгрались, но и вырвали победу.

У хозяев дубль оформил Ион Николаеску (48-я минута и 79-я), а также отличился Владислав Бабогло (85-я). У гостей голы забивали Аркадиуш Милик (12-я) и Роберт Левандовски (34-я).

Турнирное положение команд в группе Е: Чехия (7 очков), Албания (6), Молдова (5), Польша (3), Фарерские Острова (1).

7 сентября сыграют Чехия - Албания, Польша - Фареры.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 0 1 8-4 9 2 Финляндия 4 3 0 1 10-3 9 3 Дания 4 2 1 1 7-5 7 4 Словения 4 2 1 1 5-4 7 5 Северная Ирландия 4 1 0 3 2-3 3 6 Сан-Марино 4 0 0 4 0-13 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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