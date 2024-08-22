Тут помнят Бекхэма! История игр сборной Казахстана в Алматы и кто остановит Холанда

Автор: Димаш Тулегенов

Ровно через 15 дней, 6 сентября, "Центральный" стадион в Алматы будет заполнен до отказа во время матча первого тура группового этапа Лиги наций между сборной Казахстана и национальной командой Норвегии. Корреспондент Vesti.kz вспоминает, как главная команда страны играла в Алматы в прошлом.

Все билеты на матч были раскуплены менее чем за сутки. Вместимость стадиона составляет 23 804 зрителя. Поэтому поддержка у сборной Казахстана будет на высшем уровне, и чтобы обыграть соперников, в составе которых есть такие звезды, как Эрлинг Холанд и Мартин Эдегор, без фанатов не обойтись.





За всю историю сборная Казахстана провела 44 матча в Алматы. В них было одержано 14 побед при 10 ничьих и 20 поражениях. Футболисты казахстанской дружины забили 61 гол и пропустили 63.

Самые крупные успехи были зафиксированы еще до вступления Казахстана в УЕФА в 2002 году. Так, еще под эгидой азиатской конфедерации, в 2001 году, наша сборная громила команды Макао (5:0) и Непала (4:0), а еще одержала несколько побед в три мяча.

Но после вступления в европейский союз футбольных ассоциаций статистика ожидаемо ухудшилась. За все время выступлений против европейских команд в Алматы сборная одержала всего две победы, четыре раза сыграв вничью и 19 раз проиграв. Разница мячей тоже показательна - 23:52.

Особенно болезненными стали поражения от Турции (0:6, 2005 год), Беларуси (1:5, 2009 год) и Англии (0:4, 2009 год).

Победы над европейцами в Алматы случались всего два раза. В марте 2007-го, в рамках отборочного цикла Евро-2008, сборная обыграла Сербию (2:1) благодаря голам Кайрата Аширбекова и Нурбола Жумаскалиева.

Спустя полтора года казахстанская дружина там же одержала уверенную победу над Андоррой (3:0) в рамках отбора на чемпионат мира-2010. Дубль оформил Сергей Остапенко, а еще один мяч забил Роман Узденов.

Выходит, что сборная не выигрывает в алматинских матчах против европейцев уже 16 лет! А если брать всевозможных соперников, то последняя победа команды на "Центральном" случилась в августе 2014-го, когда в товарищеской игре был обыгран Таджикистан (2:1). С тех пор сборная играла там шесть раз, добыв две ничьих и потерпев четыре поражения.

10 лет сборная не выигрывает в Алматы - кадр с того матча против Таджикистана

6 сентября сборная Казахстана проведет первый матч на "Центральном" с осени 2020-го. В том году команда так же, как и в этом, проводила все домашние игры Лиги наций в Алматы. Но если сейчас причина в ремонте "Астана Арены", то тогда виной всему была пандемия.

В рамках группового этапа Лиги наций-2020 Казахстан в Алматы проиграл Беларуси (1:2) и Литве (1:2), а также добыл ничью с Албанией (0:0). Те матчи не оставили положительных эмоций.

Но теперь сборная Казахстана постарается вернуть в Алматы вкус победы, и сделать это при заполненных трибунах. За все время только четыре матча национальной команды на "Центральном" собирали по меньшей мере 23 тысячи зрителей.

Именно столько болельщиков присутствовало на арене в сентябре 2004-го, когда команда проиграла Украине (1:2). В июне 2009-го 24 тысячи зрителей стали свидетелями поражения казахстанцев от Англии (0:4). До сих пор многие помнят те овации, под которые на замену во втором тайме выходил звездный Дэвид Бекхэм. Еще два раза, по официальным данным, на трибунах находилось по 25 тысяч человек.

Впервые это было зафиксировано в апреле 2001-го на матче с Ираком (1:1), а повторно - в октябре 2006-го в игре с Польшей (0:1). На этот раз рекорд побить не получится, так как фактически мест на арене меньше, но в топ-5 матчей с аншлагом в Алматы предстоящая игра войти должна.

Напомним, что в одной группе с Казахстаном сыграют команды Норвегии, Словении и Польши. Если 6 сентября дома команда примет Норвегию, то 9 числа на выезде сыграет со Словенией.

Фото: FA, Vesti.kz, КФФ©️