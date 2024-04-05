Полный провал и историческая победа. Как тренеры сборной Казахстана совмещали посты?

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Сегодня 12:59
©КФФ

Тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев близок к назначению на пост наставника грозненского "Ахмата". Не исключено совмещение двух постов, а это обстоятельство для тренеров национальной команды - не редкость. Корреспондент Vesti.kz вспомнил тренеров сборной Казахстана, которые совмещали посты ранее.

Как оказалось, Адиев может стать десятым тренером в истории, который параллельно работал и в сборной Казахстана, и на клубном уровне. Но учитывали мы только те эпизоды, когда тренер действительно прерывал работу в клубе ради матчей сборной, а затем возвращался обратно.

К примеру, тот же Михал Билек одновременно был тренером сборной и "Астаны". Но в столичном клубе он проработал недолго, и за это время при нем сборная не провела ни одной игры. Поэтому в список мы его не внесли.

Стало известно будущее Магомеда Адиева в сборной Казахстана

Бахтияр Байсеитов (1992) - сборная и "Кайрат"

Самые первые матчи сборная Казахстана провела 32 года назад под руководством Бахтияра Байсеитова. Оппозиция у команды была далеко не самая сильная, но четыре победы, три ничьих и ни одного поражения - все равно отличный результат.

Но самое интересное, что Байсеитов в это же время тренировал "Кайрат", который привел к золотому дублю - победе в КПЛ и триумфу в Кубке Казахстана. Можно сказать, что Бахтияр Даниярович - идеальный пример того, как нужно совмещать посты без жертв.

Бауыржан Баймухамедов (1994) - сборная и "Женис"

Следом сборную тренировал другой отечественный специалист Бауыржан Баймухамедов. При нем в апреле 1994-го команда одержала всего одну победу над Таджикистаном, не сумев переиграть соперников из Кыргызстана, Узбекистана и Туркменистана.

Союз со сборной у Бауыржана Исаевича получился недолгим, но в то же время он тренировал столичный "Женис". Однако выступление клуба нельзя назвать успешным - он финишировал на 14-м месте в таблице КПЛ из 16 команд, чудом оставшись в высшем дивизионе.

Серик Бердалин (1995-1996) - сборная и "Шахтер"

Карагандинец Серик Бердалин почти всю карьеру, как игровую, так и тренерскую, провел в родном "Шахтере". Назначение в сборную Казахстана в конце 1995 года не помешало ему продолжить карьеру в стане горняков.

В 20 матчах при нем сборная одержала шесть побед при десяти поражениях, а еще четыре встречи завершились вничью. В КПЛ-1996 Серик Сарсембаевич помог "Шахтеру" занять восьмое место из 18 возможных.

Леонид Пахомов (2004) - сборная и "Кайрат"

Следующее совмещение постов произошло спустя восемь лет. Российский специалист Леонид Пахомов приехал тренировать сборную Казахстана, а спустя год был назначен и в "Кайрат".

Однако он не сумел помочь ни одной из доверенных ему команд. Сборная при нем лишь дважды сыграла вничью, проиграв остальные семь игр. А в "Кайрате" Леонид Александрович стартовал с двух побед в шести матчах, после чего покинул оба поста. 

Сергей Тимофеев (2004-2005) - сборная и "Экибастузец", сборная и "Атырау"

На смену Пахомову пришел казахстанский тренер Сергей Тимофеев, который только начинал свою наставническую карьеру. Но ему не удалось изменить результаты национальной команды в лучшую сторону - всего две ничьих в 14 матчах при 12 поражениях.

В сезоне-2004 он возглавлял "Экибастузец", который финишировал восьмым среди 19 команд. В следующей кампании он тренировал уже "Атырау", с которым закончил чемпионат на десятом месте из 16.

Арно Пайперс (2006-2007) - сборная и "Женис", сборная и "Алма-Ата"

Первым европейским тренером в истории сборной стал нидерландец Арно Пайперс. Он принял команду в феврале 2006-го, и примерно в это же время был представлен в статусе главного тренера столичного "Жениса".

За два с половиной года у руля сборной Пайперсу удалось более-менее стабилизировать результаты команды. При нем было одержано семь побед в 36 матчах. В 2006 году он сходу привел "Женис" к чемпионству КПЛ. Однако уже в следующем сезоне Арно работал в другой казахстанской команде - "Алма-Ате". Он тренировал алматинцев во второй части сезона и помог команде занять шестую строчку из 16.

Бернд Шторк (2008) - сборная и "Алма-Ата"

После того, как в КФФ решили, что Пайперс не приносит результата, его на посту главного тренера сменил немец Бернд Шторк, который до этого тренировал молодежную сборную Казахстана и уже работал в "Алма-Ате".

В 14 матчах при новом тренере сборная одержала три победы и потерпела 11 поражений. А "Алма-Ате" он помог оказаться в середине турнирной таблицы КПЛ, финишировав на восьмом месте из 16 команд. От Шторка явно ждали большего как в сборной, так и в клубе.

Мирослав Беранек (2012-2013) - сборная и "Астана"

После Шторка в сборную пришел очередной европейский тренер - чех Мирослав Беранек. В начале 2011-го команда провела первый матч при нем. В итоге он трудился с главной командой страны до середины осени 2013-го. За это время сборная Казахстана одержала пять побед, шесть раз сыграла вничью и 13 раз проиграла.

В мае 2012-го он получил назначение в "Астану", начав работать сразу с двумя командами. При нем команда финишировала на пятом месте из 14 в таблице КПЛ. Он также отработал в столичном клубе первую половину сезона-2013, но после сокрушительного вылета из квалификации Лиги Европы от болгарского "Ботева" - 0:6 (0:1, 0:5) чех был уволен.

Андрей Карпович (2022) - сборная и "Кызыл-Жар"

В марте 2022-го стало известно, что исполняющим обязанности главного тренера сборной Казахстана назначен известный в прошлом полузащитник, а ныне наставник Андрей Карпович. Перед ним стояла цель подготовить команду к матчам плей-офф Лиги наций против Молдовы и одержать победу в противостоянии, чтобы избежать вылета в низший дивизион D и сохранить прописку в дивизионе С.

Пусть и не без труда, но Карповичу удалось добиться цели. Команда одержала победу на выезде (2:1), а затем оказалась сильнее дома в серии послематчевых пенальти (0:1, 5:4 - по пенальти). Так сборная сохранила место в дивизионе С, где в том же году добилась небывалого успеха, но уже при Адиеве.

В это же время Карпович работал главным тренером петропавловского "Кызыл-Жара". Но на старте сезона-2022 при нем северяне набрали всего шесть очков после восьми туров, после чего он покинул команду и перешел на пост главного тренера "Актобе"

Теперь, как видим, Адиев может стать десятым тренером на два фронта в истории сборной Казахстана. Но он может стать первым среди них, кто будет совмещать пост не с казахстанским клубом, а с иностранным. Пока "Ахмат" никаких официальных заявлений не делал.

Стоит отметить, что контракт Магомеда Мусаевича со сборной Казахстана истекает в конце этого года. При нем национальная команда провела 21 матч, в которых было зафиксировано 11 побед, одна ничья и девять поражений. 

Что касается "Ахмата", то клуб из столицы Чечни набрал 20 очков по итогам 21 тура. Грозненцы занимают 12-ю строчку в таблице РПЛ и находятся под угрозой вылета. 

Фото: КФФ (1,9,10), ФК "Кайрат" (2), Sportinfo.kz (3), газета "Новый вестник" (4), Советский спорт (5), Kazfootball.kz (6), Voetbalzone.nl (7), Rsport.ru (8)©️

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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