"Подписав контракт, кинет всех". В России высказались об "уходе" Черчесова из сборной Казахстана

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Сегодня 10:00
©Tengri Sport, Антон Алексеев

Российский журналист и комментатор Константин Генич высказался о слухах вокруг главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Ранее появилась информация, что наставник станет тренером болгарского "Лудогорца", сообщают Vesti.kz.

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В интервью "Матч ТВ" Генич усомнился в том, что Черчесов будет отвлекаться на что-либо в данный момент, ведь он недавно стал тренером сборной Казахстана и готовится к официальному дебюту на этому посту.

"Конечно, никакого "Лудогорца" у Черчесова не будет. Он еще ни одного матча не провел в качестве тренера сборной Казахстана, нужно готовиться к дебютной игре. Поэтому такие вбросы относительно его перехода в европейский футбол абсолютно бессмысленны.

Черчесов - мой друг, я хорошо знаю этого человека. Никогда в жизни он не поступил бы так, как подают. Только начав работать с командой и подписав контракт, тут же кинет всех и не будет журналистам отвечать правильно… Черчесов в "Лудогорце" - нет такой истории", - цитирует его слова "Чемпионат".

Ранее болгарские СМИ распространили информацию, что Черчесов может возглавить "Лудогорец" после 17 августа. Однако сам тренер назвал это бредом.

Метки:
Футбол Сборная РК по футболу Черчесов Станислав Казахстан Россия Болгария

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