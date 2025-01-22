Победитель Лиги чемпионов подтвердил интерес к Черчесову

Иранский клуб "Персеполис" прокомментировал слухи по поводу интереса к российскому тренеру Станиславу Черчесову, возглавляющему сборную Казахстана, передают Vesti.kz.

Ранее об интересе к Черчесову из Ирана сообщил журналист Анар Ибрагимов.

"Интерес к этому специалисту был, но с официальным предложением наш клуб не обращался", - сообщили Sport24 в пресс-службе "Персеполиса".

"Персеполис" 13 раз выигрывал чемпионат Ирана, а также шесть раз Кубок страны и один раз Кубок обладателей кубков Азии (Лига чемпионов АФК).

Черчесов возглавил сборную Казахстана летом 2024 года, сменив на посту главного тренера соотечественника Магомеда Адиева. Под его руководством она неудачно выступила в Лиге наций УЕФА: потерпела пять поражений и один раз сыграла вничью, вылетев в дивизион С.

В Казахстанской федерации футбола (КФФ) решили продолжить сотрудничество с Черчесовым.