План Алиева не сработал: что пишут в России о поражении сборной Казахстана

Российский сайт "Футбол на Куличках" разобрал матч сборных Казахстана и Уэльса в 5-м туре отборочного цикла чемпионата мира-2026, передают Vesti.kz.

Исход встречи в Астане решил один гол, забитый на 24-й минуте.

Первый тайм: хозяева играли вторым номером

Сборная Казахстана потерпела второе домашнее поражение кряду в квалификации на чемпионат мира, уступив Уэльсу. В начале встречи хозяева действовали строго "вторым номером". Они отдали мяч и территорию сопернику, а сами пытались искать счастье в контратаках. Стартовый план на игру Али Алиева оказался неэффективным. В середине первого тайма казахи позволили сопернику открыть счёт. Розыгрыш штрафного в исполнении валлийцев завершился результативным ударом Мура.

После пропущенного мяча Казахстан заиграл смелее. Правда, до перерыва хозяева создали только один острый момент у ворот Дарлоу, когда Кенжебек отметился немного неточным обводящим ударом.

Второй тайм: казахстанцы активизировались

Во второй сорокапятиминутке Казахстан заиграл намного ярче и изобретательнее в атаке. Основная угроза воротам Дарлоу по-прежнему исходила от Кенжебека, не использовавшего две отличные возможности сравнять счёт. Причём, однажды Галымжан сотряс перекладину ворот "драконов".

В заключительном игровом отрезке уже Чесноков не попал в створ чужих владений из отличной позиции. Также вспоминается хлёсткий удар Самородова, с которым справился голкипер гостей. А на исходе компенсированного времени Мужиков ударом со штрафного сотряс перекладину ворот Уэльса.

Итоги и турнирная ситуация

Откровенно не повезло сборной Казахстана в данном матче. С другой стороны, почему команда Алиева не играла так смело в первом тайме? Турнирная ситуация обязывала казахов побеждать в родных стенах, чтобы продолжать борьбу за попадание в топ-2 группы. Теперь же из-за третьего поражения в четырёх матчах Казахстан практически потерял шансы даже поучаствовать в борьбе за высокие позиции в группе.

Уэльс же добыл важнейшие 3 очка и стал лидером группы J с десятью набранными очками. Правда, у Северной Македонии есть одна игра в запасе по сравнению с командой Беллами, а у Бельгии целых 3, - пишет ФНК.

Напомним, что уже 7 сентября Казахстан сыграет на выезде против сборной Бельгии.

Группа J

1. Уэльс – 10 очков (5 матчей)

2. Северная Македония – 8 очков (4 матча)

3. Бельгия – 4 очка (2 матча)

4. Казахстан – 3 очка (4 матча)

5. Лихтенштейн – 0 очков (3 матча)

