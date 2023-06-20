Пламенная речь Магомеда Адиева! Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после сенсационной победы

Новости спорта Футбол Сборные
Сегодня 07:49
©Кадр из видео

Казахстанская федерация футбола показала видео из раздевалки национальной сборной после сенсационной гостевой победы над Северной Ирландией, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер команды Магомед Адиев обратился к футболистам с пламенной речью, похвалив их за характер и отметив, что они замахнулись на нечто большее. 

"Я думаю, может быть и не надо говорить, здесь итак все понятно. Мы свои слова, свои аргументы проявляем на поле. Мужчина, профессиональный футболист должен не болтать, а аргументами показывать в своем профессиональном деле. Вы это показываете, вы это делаете, в очередной раз это сделали. Нелегко. Никогда ничего большого, хорошего легко не бывает. Оно вот так достается - колени в крови. Порванные герты. Только так даются большие победы. А мы замахнулись на нечто большее. Только так мы вытащим то, что нам надо. Парни, характер есть. Мы это в очередной раз показали!" - сказал Адиев.

Напомним, сборная Казахстана одержала победу в Белфасте со счетом 1:0 благодаря голу Абата Аймбетова. По итогам четырех туров команда Адиева набрала девять очков. Следующий матч состоится на своем поле 7 сентября с другим лидером группы - командой Финляндии.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6
2 Дания 3 2 0 1 6-4 6
3 Словения 3 2 0 1 4-3 6
4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6
5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3
6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Метки:
Сборная РК по футболу Адиев Магомед Чемпионат Европы по футболу

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 07:49
Сборные
Пламенная речь Магомеда Адиева! Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после сенсационной победы
Сегодня , 07:14
Сборные
"Абат забил в стиле Месси". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и уходе из ЦСКА
Сегодня , 05:55
Сборные
Зайнутдинов пообещал сменить имидж в случае выхода сборной Казахстана на Евро
Сегодня , 04:46
Сборные
"Хотел, чтобы Аймбетов был злым на меня". Адиев - о сенсационной победе сборной Казахстана и выходе на Евро
Сегодня , 03:36
Сборные
Видеообзор сенсационной победы Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 03:17
Сборные
Сенсацией завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 02:57
Сборные
Разгромом завершился матч в группе Казахстана в отборе на Евро-2024
Сегодня , 02:38
Сборные
Казахстан сотворил громкую сенсацию в отборе на Евро-2024
Вчера , 23:40
Сборные
Сборная Казахстана объявила состав на матч с Северной Ирландией
Вчера , 23:31
Сборные
Примет сборную Бразилии? Стало известно будущее Анчелотти после ухода из "Реала"
© 2008 - 2023 ТОО «EML»