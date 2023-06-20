Пламенная речь Магомеда Адиева! Сборная Казахстана показала видео из раздевалки после сенсационной победы

Казахстанская федерация футбола показала видео из раздевалки национальной сборной после сенсационной гостевой победы над Северной Ирландией, сообщают Vesti.kz.

Главный тренер команды Магомед Адиев обратился к футболистам с пламенной речью, похвалив их за характер и отметив, что они замахнулись на нечто большее.

"Я думаю, может быть и не надо говорить, здесь итак все понятно. Мы свои слова, свои аргументы проявляем на поле. Мужчина, профессиональный футболист должен не болтать, а аргументами показывать в своем профессиональном деле. Вы это показываете, вы это делаете, в очередной раз это сделали. Нелегко. Никогда ничего большого, хорошего легко не бывает. Оно вот так достается - колени в крови. Порванные герты. Только так даются большие победы. А мы замахнулись на нечто большее. Только так мы вытащим то, что нам надо. Парни, характер есть. Мы это в очередной раз показали!" - сказал Адиев.

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 3 2 0 1 7-4 6 2 Дания 3 2 0 1 6-4 6 3 Словения 3 2 0 1 4-3 6 4 Финляндия 3 2 0 1 4-3 6 5 Северная Ирландия 3 1 0 2 2-2 3 6 Сан-Марино 3 0 0 3 0-7 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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