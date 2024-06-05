Первое интервью Черчесова в Казахстане: про состав, Адиева и цели на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов в эксклюзивном интервью Vesti.kz рассказал, как проходили переговоры с КФФ о его назначении, будет ли она произведена перезагрузка состава и какие цели поставлены перед ним в отборе на ЧМ-2026.

Станислав Саламович раскрыл детали переговоров с КФФ и рассказал, как была утверждена его кандидатура:

"Неожиданное приглашение поступило после неожиданного решения Магомеда сосредоточиться на "Ахмате". Окружение Адлета Назарбаевича Барменкулова связалось со мной и был задан вопрос, интересно мне ли это. Но понятно, что это тренер сборной, это Казахстан. Кто читал мои интервью, слышал, что у меня такая фаза, не хотелось работать заграницей. На родине написали, что именно в России, хотя я сказал, что хотелось бы работать в русскоязычной среде. В итоге мой ответ был - да. Я давно знаю Магомеда, следил за Казахстаном, болел за Казахстан, поскольку там мой земляк (работал). Вскоре Адлет Назарбаевич сам связался, когда там уже все нюансы уточнили, все-таки тренер сборной - это государственная должность, видимо какие-то согласования были. В общем, переговоры были быстрыми, компетентными, профессиональными и конкретными, что в принципе в моем характере".

Также опытный специалист объяснил свою мотивацию на новом месте работы:

"У каждой команды и у сборной есть свои цели. Но и я ведь не сразу чемпионом Польши и Венгрии стал, сборную России в 1/4 финала ЧМ не сразу выводил. Я и "Амкар", "Жемчужину", "Ахмат" до этого тренировал. Меня мотивирует работа, тренер моя профессия. Тренер должен понимать, куда он приходит и не только взять что-то, но и дать. Казахстан играет в Лиге наций, в отборе на ЧМ-2026, я спортсмен по духу, думаю, что в этом плане нас это будет объединять. Для меня это интересно. Если я что-то делаю - это не потому что надо, а значит я понимаю, что могу это сделать".

Была затронута тема нынешнего состава, который по словам Станислава Саламовича надо уважать:

"Перезагрузка состава? Есть такое слово - уважение. Надо уважать тех, кто до сих пор играл, приносил победы, доставлял удовольствие болельщикам. В этом плане надо быть очень скрупулезным, аккуратным и самое главное объективным. Я читал, что пишут - вот возрастная команда, надо перестраивать. Слушайте, я сам до 40 лет играл и в свой паспорт не заглядывал. Почему я должен заглядывать в паспорт своего футболиста? Возраст в сборной никакого значения не имеет. Сборная - это сегодня и сейчас, кто может помочь в этот момент, мы же не клуб, раздающий долгосрочные контракты. Понятно, если есть молодой футболист способный конкурировать с возрастным и приносить ту же пользу, то естественно надо смотреть в будущее и отдавать предпочтение более молодым. В этом плане опыт у меня есть, условный Головин у меня уже в 18 лет был у меня основным игроком, сегодня мы видим, где он выступает. Тоже самое Миранчук".

Соглашение Черчесова с КФФ рассчитано по схеме "2+2" - на срок до окончания отборочного турнира ЧМ-2026 с возможностью продления еще на два года по обоюдному согласию сторон.

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