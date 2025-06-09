"Переживает не лучшие времена". В России назвали фаворита матча Казахстан - Северная Македония

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов дал прогноз на матч отборочного турнира ЧМ-2026 между национальными командами Казахстана и Северной Македонии, сообщают Vesti.kz.

Игра группы J пройдет сегодня, 9 июня в Астане. Начало в 19:00.

"Казахстан переживает не лучшие времена. После ухода Станислава Черчесова, который не смог вывести команду на стабильный уровень, новый тренер Али Алиев пока не добился значительного прогресса. В последних пяти матчах команда потерпела три поражения: от Северной Кореи, Уэльса и Беларуси, одержала две победы: над Кюрасао и Лихтенштейном. В отборе ЧМ-2026 Казахстан имеет три очка после двух матчей.

Северная Македония, напротив, выглядит куда более стабильной. Команда занимает второе место в группе с пятью очками после трех матчей: победа над Лихтенштейном, ничьи с Уэльсом и Бельгией. В последних девяти официальных встречах македонцы не знали поражений, демонстрируя уверенную игру как в атаке, так и в защите. В матче против казахстанцев команде не сможет из-за травмы помочь Серафимов.

Учитывая текущую форму, Северная Македония выглядит фаворитом. Казахстан испытывает проблемы в обороне, а гости демонстрируют дисциплинированную игру и умение забивать", - сказал Семшов в интервью "ВсеПроСпорт".

Прямая трансляция третьего матча сборной Казахстана в отборе ЧМ-2026

Турнирное положение в группе J:Уэльс - 7 очков (3 игры)Северная Македония - 5 очков (3 игры)Казахстан - 3 очка (2 игры)Бельгия - 1 очко (1 игра)Лихтенштейн - 0 очков (3 игры)

Напомним, в первом матче отборочного цикла Казахстан уступил Уэльсу на выезде со счетом 1:3, а во втором гостевом матче обыграл Лихтенштейн - 2:0.

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