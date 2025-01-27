Озвучено имя нового главного тренера сборной Казахстана

44-летний Али Алиев станет новым главным тренером сборной Казахстана по футболу сообщают Vesti.kz со ссылкой на KazFootball.kz.

Алиев совсем недавно покинул петропавловский "Кызылжар". Ранее казахстанец также возглавлял "Женис", "Шахтер" и молодежный состав "Астаны".

Под его руководством "Кызылжар" занял пятое место в премьер-лиге сезона 2023 года и участвовал в квалификации Лиги конференций, пройдя хорватский "Осиек" в первом квалификационном раунде.

©ФК "Кызылжар"

Игровая карьера Алиева прошла в таких клубах, как "Кызылжар", "Ордабасы", "Восток", "Тобол", "Иртыш", "Кайрат" (все - Казахстан), "Диярбакырспор", "Карталспор", "Кайсери Эрджиесспор", "Акчаабат Себатспор" (все - Турция). Сам он является воспитанником алматинского футбола.

Казахстанской сборной предстоит участие в отборочном цикле чемпионата мира-2026. Она попала в одну группу с Бельгией, Уэльсом, Северной Македонией и Лихтенштейном.

Ранее КФФ объявила об уходе из сборной Казахстана россиянина Станислава Черчесова, с которым она вылетела в дивизион С в Лиге наций: сыграла вничью с Норвегией (0:0) в Алматы, после чего проиграла пять матчей.