"Откровенный идиот". Казахстанский комментатор ответил Черданцеву за слова в поддержку Черчесова

Казахстанский комментатор Дидар Кадыров эмоционально высказался о ситуации вокруг слов своего российского коллеги Георгия Черданцева в защиту главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова. Об этом он рассказал в большом интервью Vesti.kz.

Известный наставник попал в скандал после домашнего поражения от Словении (0:1), когда на пресс-конференции пошутил о казахском языке, на котором ему задавал вопрос журналист. В КФФ сразу же сообщили, что тренер будет оштрафован. При этом, в федерации посчитали, что Черчесов не должен извиняться, однако наставник признал вину.

Черданцев, комментируя этот эпизод, заступился за соотечественника. Он назвал это "чистой провокацией", а также посоветовал задававшему вопрос журналисту "идти работать на стройку".

"В России сейчас футбол Губерниев комментирует. Я просто слушаю и думаю: "Что ты несешь вообще, мужик?! Лучше иди дальше на биатлон. Нельзя тебе там работать". Это вид спорта, которым тебе не стоит заниматься. Черданцев выкидывает сейчас там про Черчесова и так далее... Ну не надо тебе этого делать! Ну не знаешь ты, что происходит в Казахстане. Не знаешь ты! Так поверхностно... Там других слов не подберешь. Я уважаю его за всю работу, но он - идиот. Откровенный идиот. Я понимаю, что они в хороших отношениях с Черчесовым, но защищать его в отношении языка страны, который ты не знаешь... То есть, есть такие крутые профессионалы в России, как Казанский, Генич, с которыми мы поработали даже. И есть, которые выдают иногда такие вещи, которые, как по мне, скорее очерняют нашу профессию, и вообще, комментаторов в целом. Из-за этого потом будут говорить, что у комментаторов в России "фляжка посвистывает", - сказал Кадыров.

Ранее Кадыров вспомнил работу на матче Казахстан - Дания (3:2). Он сделал честное признание об этом опыте.