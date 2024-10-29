"Одни из ярких эмоций в жизни". Известный комментатор вспомнил камбэк Казахстана в игре с Данией

Казахстанский спортивный комментатор Дидар Кадыров дал большое интервью Vesti.kz. В нем он рассказал о важных тонкостях своей профессии, заработке коллег и не только.

Особую роль в его карьере комментатора занимает, понятное дело, репортаж из "Астана Арены", когда в марте 2023-го сборная Казахстана добилась, вероятно, величайшей победы в своей истории. Уступая Дании 0:2 к перерыву, хозяева сделали невозможное и забили три гола во втором тайме. Кадыров комментировал эту встречу и стал частью большого исторического события - победы со счетом 3:2.

"Казахстан - Дания. То, что мне выдалось, этот матч выпал мне. Я благодарен судьбе, потому что это были одни из самых ярких эмоций в жизни! Представь себе: ты слышишь этот рев стадиона, вы сравниваете счет, даже не победный гол, а вот гол Тагыбергена, например. Или гол Абата, ну это вообще фантастика! Помнишь, когда подача на дальнюю, и я как-то с усмешкой встретил, говорю, может, стоит отсюда ударить. А там последовала подача на дальнюю, то есть Тагыберген, практически с той же позиции, с которой Вороговский навесил - пробил, а тут Вороговский навешивает и Абат Аймбетов вколачивает мяч датчанам, и все! Дальше я уже ничего не помню, примерно две минуты я выпал просто, кричал. Я просто кричу: "Аба-а-ат, Аб-а-а-ат!" (смеется). Еще на Асхате, я понимаю, что мяч летит в дальний угол, и я не могу молчать. И там ничего, там какая-то эмоция длительная, но я просто растянул букву "э" (смеется). Пока мяч летел по этой дуге в дальний угол, я понимаю, что все, заканчиваю. 2:2, дальше что-то будет еще, это фантастика. Только работая со стадиона, ты можешь пережить такие эмоции. Как комментатор, ты можешь передать в два раза лучше весь этот спектр эмоций, и зрителям намного будет круче, этим и ценно. У нас это не все понимают, откровенно говоря", - вспомнил Дидар.

Напомним, что матч Казахстан - Дания проходил в рамках квалификации Евро-2024.