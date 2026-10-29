Отказ от Анарбекова в пользу опыта? В сборной Казахстана определились с основным вратарем

Стал известен окончательный состав сборной Казахстана на заключительные матчи Лиги наций. Одним из сюрпризов стало отсутствие в списке вратаря "Кайрата" Темирлана Анарбекова. Корреспондент Vesti.kz предположил, кто теперь однозначный первый номер в команде Джона ван ’т Схипа.

Главный тренер сборной Казахстана в четырех предыдущих матчах задействовал трех вратарей - Стаса Покатилова, Александра Заруцкого и Темирлана Анарбекова.

Публично Ван ’т Схип не выделял ни одного из вратарей, но показательно, что два стартовых матча провел Покатилов. И несмотря на игру в Словакии, где вратарь "Сабаха" сыграл неидеально, тренер поддержал Покатилова.

"Стас сыграл в двух последних матчах, и у него было достаточно хороших эпизодов. Когда возникает спорная ситуация, особенно момент, который можно трактовать по-разному, проще всего найти одного человека и возложить ответственность на него. В случае с пропущенным мячом таким человеком часто становится вратарь", - сказал Ван ’т Схип.

Сейчас остаются два матча в Лиге наций против Молдовы и Словакии. Экспериментировать и проверять кого-либо уже нет смысла. Тем более, тренерский штаб наверняка анализировал игру вратарей за свои клубы.

Почему исключили Анарбекова? Сложно сказать, почему именно сейчас Темирлана котируют ниже своих конкурентов. Александр Заруцкий и Бекхан Шайзада не проводили матчей в КПЛ на порядок сильнее. А ведь при этом у Анарбекова есть знаковое спасение в еврокубках - он взял пенальти в игре Лиги конференций с "Ригой" и в целом смотрелся уверенно в той встрече. Возможно, в том же "Кайрате" попросили дать время передохнуть Анарбекову, если в сборной все равно сделают ставку на другого голкипера в оставшихся матчах.

Сейчас фаворитом на роль основного вратаря выглядит Покатилов. Ему изначально доверился этот штаб, плюс опытный вратарь проявляет себя на уровне Лиги чемпионов, чего сейчас нет ни у одного другого вратаря с казахстанским паспортом.

У Покатилова был мощнейший индивидуальный перформанс в ЛЧ в игре против чешской "Славии". По итогам того тура казахстанец даже попал в символическую сборную турнира.

Поэтому выбор в пользу Покатилова, конечно, объяснимый и вполне логичный. В то же время для Анарбекова это серьезный сигнал — впервые за долгое время он оказался вообще вне списка сборной, а ведь еще недавно представителя "Кайрата" позиционировали как вратаря национальной команды на долгие годы вперед.