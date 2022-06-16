"От меня избавились". Зайнутдинов сделал заявление о сборной Казахстана

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал выступление сборной Казахстана по футболу в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Представляешь, какая с тобой была бы сборная Казахстана?
- Может, наоборот? От меня избавились и хорошо начали играть. Может, дело во мне было? - сказал Зайнутдинов клубному YouTube-каналу.
Сборная Казахстана больше не зависит от Зайнутдинова?
Напомним, хавбек из-за травмы пропустил четыре матча сборной Казахстана в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Магомеда Адиева возглавляют группу, набрав десять очков.
Дамир ИСМАГУЛОВ: о топ-15 UFC, бое Рахмонов - Чимаев и лучших фанатах из Казахстана
Новый выпуск на нашем YouTube-канале. Смотрим, комментируем, лайкаем!