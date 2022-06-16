"От меня избавились". Зайнутдинов сделал заявление о сборной Казахстана

Полузащитник московского ЦСКА Бахтиер Зайнутдинов прокомментировал выступление сборной Казахстана по футболу в Лиге наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Представляешь, какая с тобой была бы сборная Казахстана?

- Может, наоборот? От меня избавились и хорошо начали играть. Может, дело во мне было? - сказал Зайнутдинов клубному YouTube-каналу.

Сборная Казахстана больше не зависит от Зайнутдинова?

Напомним, хавбек из-за травмы пропустил четыре матча сборной Казахстана в новом розыгрыше Лиги наций. Подопечные Магомеда Адиева возглавляют группу, набрав десять очков.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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