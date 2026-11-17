Стали известны семь из восьми сборных, которые продолжат борьбу за победу в Лиге наций УЕФА. Последнюю путёвку между собой разыграют Дания и Норвегия, сообщают Vesti.kz.

Кто вышел в четвертьфинал Лиги наций

Накануне сборная Германии разгромила Нидерланды со счётом 5:0. Несмотря на поражение, обе команды вышли в четвертьфинал, заняв первое и второе места в своей группе соответственно.

На данный момент список участников следующей стадии выглядит следующим образом:

Франция — первое место в группе;Бельгия — второе место;Германия — первое место;Нидерланды — второе место;Англия — первое место;Испания — второе место;Португалия — итоговая позиция пока не определена.

Последним четвертьфиналистом станет победитель противостояния между Данией и Норвегией. Их встреча состоится в ночь на 18 ноября.

Когда состоится жеребьёвка четвертьфинала

Жеребьёвка четвертьфинальной стадии Лиги наций запланирована на 20 ноября. Сборные, занявшие первые места в своих группах, сыграют против команд, финишировавших вторыми. При этом соперники из одной группы не смогут встретиться между собой.

Первые матчи четвертьфинала пройдут с 25 по 27 марта, ответные встречи состоятся с 28 по 30 марта.

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