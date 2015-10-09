Сборная Германии разгромила национальную команду Нидерландов со счётом 5:0 в центральном матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА, который состоялся в Берлине (Германия) на "Олимпиаштадионе", сообщают Vesti.kz.

Германия открыла счёт перед перерывом

Хозяева поля вышли вперёд на 41-й минуте встречи. Нападающий Дерри Шерхант отправил мяч в сетку ворот соперника после передачи капитана немецкой команды Йозуа Киммиха — 1:0.

В начале второго тайма бундестим увеличила преимущество. На 60-й минуте полузащитник Флориан Вирц забил второй гол Германии.

Груда поучаствовал в трёх голах

На 65-й минуте защитник Нико Шлоттербек довёл счёт до крупного после передачи Браяна Груды, появившегося на поле после замены.

Спустя шесть минут Вирц оформил дубль, вновь воспользовавшись пасом Груды. На 77-й минуте сам Браян отличился голом и установил окончательный результат — 5:0.

Видеообзор матча Германия - Нидерланды (5:0) в Лиге наций

Германия завершила групповой этап на первом месте

По итогам шести туров сборная Германии заняла первое место в группе с 11 очками. Нидерланды и Греция расположились на второй и третьей позициях соответственно, набрав столько же баллов. Замкнула таблицу Сербия, не набравшая ни одного очка.

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