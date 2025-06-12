Определена судьба сборной Узбекистана после выхода на ЧМ-2026

После сенсационного успеха в отборочном цикле ЧМ-2026 национальная команда Узбекистана вступает в новую, куда более ответственную фазу – финишную прямую к главному футбольному событию планеты. Об этом в интервью Podrobno.uz рассказал один из ведущих аналитиков региона Алишер Никимбаев, сообщают Vesti.kz.

По его словам, путевка на мундиаль уже в кармане, и сам результат - это весомое достижение. Но расслабляться некогда: впереди год кропотливой работы, в течение которого тренерский штаб должен вывести сборную на новый уровень.

"Будут товарищеские матчи, обязательно с соперниками с разных континентов. Они сами будут искать, как сыграть со сборной Узбекистана, потому что это разные стили, которые они будут изучать, готовясь к чемпионату. И поэтому тут задача уже другая. Выход на чемпионат есть, но это не значит, что на этом жизнь остановилась, надо двигаться дальше", - сказал эксперт.

Напомним, 5 июня сборная Узбекистана впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат мира по футболу. Команда обеспечила себе выход в финальную часть ЧМ-2026 после нулевой ничьей в гостевом матче с ОАЭ. Этого результата было достаточно, чтобы закрепиться на втором месте группы А с 18 очками.

Добавим также, что чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.



