Одноклубник Алипа дебютировал за сборную Бразилии после получения российского паспорта

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Сегодня 09:30
©Twitter/TomasRosolino

Футболист санкт-петербуржского "Зенита" Малком дебютировал в составе сборной Бразилии. Это произошло в товарищеском матче со сборной Гвинеей, который состоялся в Испании, передают Vesti.kz.

Игра завершилась уверенной победой бразильцев со счетом 4:1. В составе пентакампеонов голами отметились Жоэлинтон (27'), Родриго (30'), Эдер Милитао (47'), а также реализовавший пенальти Винисиус Жуниор (88'). У гвинейцев гол престижа на свой счет записал Серху Гирасси (36'). 

На 82-й минуте встречи на замену у бразильцев вышел 26-летний игрок "Зенита" Малком. Это был его дебют в футболке национальной сборной. Именно одноклубник казахстанца Нуралы Алипа в итоге заработал пенальти, который был реализован Винисиусом.

Любопытно, что в феврале Малком получил российское гражданство, и теперь, спустя несколько месяцев, он дождался дебюта за сборную Бразилии. Также на скамейке запасных у команды находился другой игрок "Зенита" Роберт Ренан, являющийся конкурентом Алипа по позиции.

В завершившемся сезоне Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 23 гола и сделав девять ассистов в 27 встречах внутреннего первенства. Он внес большой вклад в очередное чемпионство "Зенита".

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Метки:
Футбол Премьер-лига России Зенит Алип Нуралы Бразилия Гвинея Россия

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